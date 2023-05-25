Нужны ли женские купе 25 мая, 17:10

Укрзализныця объявила, что планирует протестировать запуск купе только для женщин

Можна зустріти різні точки зору щодо такої ініціативи, я вважаю її потрібною і охоче підтримаю в законодавчому полі

Комфорт та безпека пасажирів передусім

Найперше, є низка об'єктивних ситуацій, коли роздільні купе можуть бути елементарно комфортнішими для перебування. Йдеться про різні випадки — від звичайної потреби переодягнутися до грудного вигодовування дитини.

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Ми ж маємо окремі вбиральні, переодягальні, душові для чоловіків та жінок. Тож з огляду на довгу дорогу в нічних потягах, де люди мають об'єктивні потреби поспати, відпочити, перевдягнутися — жіночі купе є досить очевидною ідеєю.

У контексті запровадження жіночих купе поширений аргумент «за» — питання безпеки жінок. Почуття безпеки є дуже суб'єктивним і відрізняється від людини до людини, залежить від життєвого досвіду та інших чинників. Ми й так живемо в умовах воєнного стану, й небезпека очікує на кожного з нас повсякденно.

Тому, якщо жінка не може почуватися в безпеці під час такої рутинної ситуації, як подорож у потязі — це не нормально. І якщо це можна виправити, запропонувавши альтернативний варіант подорожі в жіночому купе, то такі ініціативи необхідно вітати та підтримувати.

Важливо те, що лунає все більше голосів на підтримку такого підходу. Так, 15 травня на сайті Кабміну була ініційована петиція про створення жіночих та чоловічих купе в потягах, які слідують маршрутом довше 6 годин. За менше ніж 10 днів вона набрала вже 24 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

Не варто забувати, що пасажир — це насамперед клієнт

Не варто забувати, що пасажир — це насамперед клієнт, а клієнтоорієнтованість має бути основним принципом роботи будь-якого підприємства. Переконана, що якщо на послугу є запит — її варто спробувати реалізувати й задовільнити потребу значної кількості людей.

Досвід жіночих купе у світі

У багатьох азійських (Японія, Філіппіни, Малайзія, Індія, Індонезія, ОАЕ), південноамериканських (Бразилія, Мексика) країнах спеціальні жіночі вагони є досить розповсюдженим. Зокрема, навіть для міського громадського транспорту, особливо в години пік.

Є приклади подібних ініціатив і в Європі. Окремі жіночі купе експериментально запроваджені в Австрії, у Чехії та на деяких польських рейсах. Водночас там здебільшого немає жорсткого контролю за тим, пасажири якої статі здійснюють проїзд.

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Звісно, жіночі купе чи вагони — не універсальне рішення. Ключове питання в тому, наскільки добре це працює для розв’язання проблеми в конкретній країні. Наприклад, у Німеччині жіночі вагони були запроваджені у 2016. Багато хто схвально зреагував на таку ініціативу з підвищення безпеки, проте вона була призупинена. Але оскільки йшлося про регіональний потяг Лейпциг — Хемніц, час у дорозі в якому становить близько 1 години, доцільність такого експерименту із самого початку викликала дискусію.

Інший приклад у сусідній із Німеччиною Австрії. Там експериментально запроваджене жіночі купе саме в нічних потягах Nightjet. Вочевидь такі рішення для довгих та нічних маршрутів є більш затребуваними. Саме тому в багатьох країнах ЄС немає необхідності в жіночих купе. Адже там існує розгалужена мережа швидкісних потягів, перебування в яких триває кілька годин і які курсують лише вдень.

Покращення послуг Укрзалізниці

Україна також ставить перед собою мету з'єднати всі обласні центри швидкісними потягами, але реалізація такого проєкту займе не один рік і потребує значних коштів.

Також для створення безпечного середовища для всіх пасажирів потрібно розвивати заходи безпеки в потягах, пропрацьовувати алгоритми дій провідників у критичних та нестандартних ситуаціях тощо.

Позитивом є те, що нові та модернізовані вагони Укрзалізниці вже оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника. Наразі кількість таких вагонів — 15% від усіх, що активно використовуються, і ця цифра має збільшуватися.

Вважаю, що поки інші заходи будуть впроваджуватися, пропозиція із жіночими купе має стати ефективною тимчасовою альтернативою. Адже це порівняно швидко та недорого.

Подібний експеримент уже впроваджувався Укрзалізницею у 2010 році. Але тоді не існувало можливості запровадити зручне технічне рішення і такі квитки можна було придбати лише в касах. Якщо правильно організувати продаж квитків, використовуючи зручний мобільний додаток, а також внести зміни до правил перевезення пасажирів, залізниця зможе стати комфортнішою для багатьох її користувачів. Сподіваюся, що перевірити наскільки це спрацює стане можливим уже невдовзі.

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