Кульминация войны — в августе 2 июня, 22:10 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 2 июня 2022 года

● Кульминация войны — в августе. Кульминация боев на Донбассе случится в августе, считает Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе. «Смогут ли россияне поддерживать бои после августа? Я не вижу, как, — заявил он в комментарии ТСН. — У них проблемы с поддержкой, живой силой, транспортом и техникой. Я просто не знаю, какая у них ситуация с артиллерией и реактивными боеприпасами. Мы знаем, что у них заканчивается высокоточное оружие. Но я не уверен в обычной артиллерии и ракетах».

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● По мнению генерала, бои на Донбассе будут продолжаться месяцами, но кульминация придется на август, а ВСУ перейдут к контрнаступлению к концу лета либо в сентябре.

● «Я остаюсь оптимистом, потому что война — это испытание воли. А украинцы имеют самую высокую волю. И это испытание логистики. И я вижу, что логистическая ситуация в Украине улучшается с каждой неделей, а логистическая ситуация в России медленно ухудшается. У них нет союзников, нет друзей», — подытожил Ходжес.

● Армия РФ познакомится со смертоносными HIMARS. Новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS на колесном ходу и снаряды к ним. Эту информацию подтвердил президент США Джо Байден. Он объявил, что, благодаря дополнительному финансированию, которое одобрил Конгресс США, Вашингтон сможет продолжить поставлять Киеву больше оружия.

● В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на $700 млн включает: РСЗО HIMARS и снаряды к ним; пять противоартиллерийских радаров; две РЛС для обнаружения воздушных целей; 1 тыс. противотанковых ракет Javelin и 50 пусковых установок; 6 тыс. единиц противотанкового оружия; 15 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов; четыре вертолета Ми-17; 15 тактических автомобилей; запчасти и оборудование.

● В базовой версии в боекомплект HIMARS входит шесть ракет MLRS. Именно такой вариант, судя по всему, получит Украина. HIMARS может стрелять как неуправляемыми снарядами на 45 км, так и управляемыми ракетами на расстояние 70 км.

● Системы HIMARS могут оснащаться оперативно-тактическими ракетными комплексами с баллистической ракетой, которая способна поражать цели на расстоянии 300−500 км. Но эту версию Украина не получит.

● Русские страшные сказки. В минобороны страны-агрессора тут же рассказали, что РСЗО HIMARS окажутся в Шостке Сумской области. Их, мол, «разместят в жилых кварталах», а использовать будут «боевики по приказу СБУ», нанося удары «по приграничной территории РФ». Якобы ВСУ хотят «спровоцировать на ответный огонь, а затем обвинить Россию в уничтожении мирного населения».

● Одним словом, россияне боятся дальнобойных американских систем в украинских руках.

● Достаточно слов одного человека. Представитель Пентагона Колин Каль пояснил, что Россия не может запретить США поставлять какое-либо оружие Украине: США помнят о риске эскалации, но в первую очередь сосредоточены на поддержке Украины.

● «Эту войну начали не украинцы, а россияне. Украинцы не провоцировали эту войну. Эта война была ничем не спровоцирована. Россияне могут положить конец этому конфликту, когда захотят. Если они боятся эскалации, достаточно одного человека, чтобы сказать «стоп», — подчеркнул Каль.

● Будут еще сюрпризы для Кремля. Украина и США обсудили предоставление ВСУ нового пакета американской военной помощи, сообщил в Telegram руководитель ОП Андрей Ермак. «Хорошие новости… Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, включающий РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС… Важно, что это не последняя помощь США. Мы озвучили потребности нашей армии для победы над Россией. Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу», — заявил Ермак.

● Кроме Ермака в переговорах участвовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

● И Лондон даст Киеву мощные РСЗО. Великобритания отправит Украине реактивные системы залпового огня M270 (аналог HIMARS, но на гусеничном ходу), сообщил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес. Этот шаг был «тесно скоординирован» с решением Штатов предоставить Украине систему HIMARS. Украинских военных научат тому, как использовать пусковые установки, в Великобритании.

● Уоллес сказал, что Британия поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в поставке жизненно важного оружия, которое необходимо для защиты страны.

● Система M270 может поражать цели на расстоянии около 80 км, что намного больше, чем у применяемых сейчас на Донбассе схожих видов вооружений.

● ВСУ купят польские гаубицы. Украина закупит около 60 польских самоходных артиллерийских 155 мм гаубиц AHS Krab вдобавок к тем 18, которые уже передала Варшава. Об этом написало польское издание Dziennik. Стороны, мол, уже подписали соответствующее соглашение. Орудия изготовят на заводе Гута Стальова Воля. Поставки осуществят в ближайшие несколько месяцев, поскольку сейчас предприятие способно изготовлять 20−30 единиц AHS Krab в год.

● Стоимость сделки — около $700 млн. Украина стала первым экспортным заказчиком этого типа вооружения.

● 155-миллиметровая САУ весит около 48 т и может поражать цели на расстоянии 40 км, выпуская до 6 снарядов в минуту. Проблемным является вопрос боеприпасов: польская промышленность не в состоянии производить их самостоятельно. Потому снаряды для украинских САУ, вероятно, обеспечат американцы.

● Словакия в деле. «Рад подтвердить, что контракт на 155 мм гаубицы Zuzana 2 для Украины подписан — восемь штук будут доставлены в Украину», — написал в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Надь.

● Шведы поставят ракеты. Правительство Швеции решило предоставить Украине больше финансовой и военной помощи для противостояния российскому вторжению. Об этом заявили министр экономики Микаэль Дамберг и глава Минобороны Петер Хультквист.

● Пакет помощи, среди прочего, предусматривает передачу Украине стрелкового оружия, противотанковых средств и ракет для уничтожения российских кораблей.

● Украина может получить уникальные беспилотники. Администрация Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle (Серый орел), которые могут быть вооружены ракетами Hellfire для использования на поле боя против России. Об этом Reuters сообщили три человека, знакомые с ситуацией.

● Продажа беспилотников все еще может быть заблокирована Конгрессом. Кроме того, существует риск изменения политики в последнюю минуту, что может сорвать план, который находится на рассмотрении в Пентагоне.

● Украина использовала несколько типов беспилотников меньшего радиуса действия против российских войск. Но «Серый орел» представляет собой технологический скачок, потому что может летать 30 и более часов в зависимости от миссии и способен собирать огромные объемы разведданных. «Орлы», армейская версия более известного беспилотника Predator, также могут нести до восьми мощных ракет Hellfire. Продажа подобной техники Украине имеет большое значение, поскольку она впервые выводит на поле боя против России передовую многоразовую американскую систему, способную наносить множественные глубокие удары.

● Администрация Байдена намерена уведомить Конгресс о возможной продаже Украине в ближайшие дни, после чего ожидается публичное заявление, сообщил официальный представитель США.

● Частичное нефтяное эмбарго и «свободный» патриарх Кирилл. Послы стран Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против РФ, который включает частичное эмбарго на импорт российской нефти. Об этом написал в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк. По его информации, ЕС исключил из санкционного списка главу РПЦ патриарха Кирилла. Все детали завтра опубликует Официальный журнал ЕС.

● По данным Bloomberg, санкции предусматривают запрет на поставки сырой нефти из РФ морем в течение шести месяцев и нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Поставки нефти по трубопроводу временно сохранятся — это уступка Венгрии и другим странам, у которых нет выхода к морю и которые зависят от нефтепровода Дружба.

● Также пакет санкций включает отключение российских Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от системы SWIFT.

● По информации Bloomberg, послы ЕС согласились на требование Венгрии исключить из санкционного списка патриарха Кирилла, хотя это «многих разозлило». Среди людей, которые попадут под санкции, — бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей Путина.

● Ирландия считает: РФ осуществляет геноцид. Сенат Ирландии признал российскую агрессию против Украины актом геноцида. Об этом сообщил спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли. «Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны России в Украине», — написал он в Twitter.

● Русские остановятся. РФ установила контроль над большей частью Северодонецка и готова переключиться на Донецкую область, считают аналитики Минобороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что дорога на город Лисичанск, вероятнее всего, остается под украинским контролем, но оккупационные войска, благодаря сильной концентрации артиллерии, продолжают постепенное продвижение. Захват Северодонецка обходится России дорого.

● Для закрепления контроля над Луганской областью и переключения усилий на Донецкую армии РФ жизненно необходимо форсировать реку Северский Донец, которая представляет собой естественный барьер для осей ее наступления. Потенциальные переправы — между Северодонецком и Лисичанском и в недавно захваченном Лимане. В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, которые разрушили существующие мосты.

● Британцы считают, что армии страны-агрессора потребуется как минимум тактическая пауза для подготовки переправ через реку в условиях противодействия ВСУ, которые подготовили оборону в Донецкой области. Это, в свою очередь, грозит потерей темпа, который враг набрал за последнюю неделю.

● Северодонецк держится. В Северодонецке продолжаются уличные бои, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. «За прошедшую ночь никаких у них [оккупантов] успехов не было по Северодонецку. Хотя они отчитались, что заняли и полностью контролируют весь город. Ну, к сожалению, большая часть действительно контролируется, но не весь город. Бои продолжаются», — сказал он.

● В то же время украинская армия оттеснила агрессоров с нескольких улиц, в ходе контратак удалось взять пленных.

● Нацгвардия не отступает. Бойцы Нацгвардии, удерживающие позиции в Северодонецке, продолжают отражать атаки врага. Об этом рассказал в ФБ журналист Юрий Бутусов. По его словам, 1 июня защитники города разбили одно из подразделений российских войск, после чего шестеро захватчиков решили сдаться в плен.

● Бутусов уточнил: ситуация в Северодонецке сложная, и большую часть города на сегодняшний день заняли войска противника, а украинские военные отошли на заранее подготовленные рубежи.

● Нужно освободить еще более 2 тыс. С начала войны армия оккупантов захватила 3620 населенных пунктов в Украине. Из них 1017 ВСУ уже освободили, сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Люксембурга. «Еще 2603 предстоит освободить», — добавил он.

● Неумолимый рост российских потерь. За последние сутки РФ потеряла в Украине 150 своих солдат, а за все время войны — 30 850. Такие подсчеты проделал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

● Также оккупанты лишились более 9 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1363 (+2 за сутки), боевых бронированных машин — 3354 (+11), артсистем — 661 (+2), реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 207 (+2), средств ПВО — 95 (+1), самолетов — 210 (+2), вертолетов — 175 (+1), беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 521 (+2) и много всего прочего.

● В России уволили сотни солдат из-за отказа участвовать в войне против Украины на ранних ее этапах, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на документы. Издание отмечает, что по данным военных аналитиков и чиновников из Украины, число «отказников» может быть намного больше.

● Медведчука довели до суда. Обвинительный акт в отношении путинского кума Виктора Медведчука — по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму — направили в суд. Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

● По данным следствия, в 2015 году Медведчук передал представителям России сведения и документацию для незаконной добычи нефти и газа на Прикерченском шельфе в морской экономической зоне Украины. Ресурсы месторождения составляют более 38 млрд грн. Кум Путина также вел информационную войну, давал консультации по разворачиванию среди украинцев сети влияния и распространения антиукраинских нарративов РФ. Его подозревают и в передаче РФ информации о дислокации секретного подразделения Минобороны Украины.

● Другое дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором путинский кум дает показания против экс-президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом «угольного дела».

● НБУ резко повысил учетную ставку. Правление Нацбанка повышает учетную ставку до 25% годовых (ранее она составляла 10%). «Целью этого решительного шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и в результате усиления возможности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны», — пояснили в госрегуляторе.

● А глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о необходимости начать обсуждение новой программы с МВФ. «Как всегда, в фокусе внимания этой программы должна быть макрофинансовая стабильность и стойкость госфинансов», — заявил он. И уточнил, что сейчас никаких действующих программ фонда в стране нет.

● Падение ВВП составит 30−50%. «Падение на 50% ВВП по итогам года — это очень пессимистическая оценка, — считает Елена Белан, главный экономист Dragon Capital. — Она может быть реализована, если у захватчиков будет прогресс в оккупации новых территорий. Но я думаю, что это не произойдет. Мы можем говорить о падении экономики на 30%, если военные действия будут затухать. А если откроются порты, то можем говорить о падении на 22−25%».

● А руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий оценил спад экономики страны в 2022 году в 35−40%.

И для финала:

● Пеле обратился к Путину. «Король футбола» бразилец Пеле опубликовал в Instagram послание к российскому диктатору. «Прекратите вторжение. Нет совершенно никакого оправдания для продолжения этого насилия. Этот конфликт отвратителен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучения. Нет причин, чтобы это продолжалось», — заявил трехкратный чемпион мира.

И еще:

● Bayraktar дружбы. Турция бесплатно отдаст ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы передать его Украине. «Это невероятно, но Турция только что согласился отдать Байрактар, на который Литва собрала деньги, бесплатно. Это потрясающе!», — написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter. На собранные же деньги его страна намерена закупить боеприпасы для беспилотника, а также потратить их на поддержку Украины.

● Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

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