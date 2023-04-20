Дипломатия победы 20 апреля, 16:37 NV Премиум

Сейчас мы живем сегодняшним днем и потребностями фронта. Но не менее важно действовать на перспективу и играть в долгую. Это то, чего Украине всегда не хватало

Впервые опубликовано в журнале NV за апрель 2023 года. Републикация запрещена

Война еще продолжается, и сегодня нет ничего важнее победы. Каждый день работаем на ее приближение. Тащим со всего мира оружие для армии. Укрепляем международную коалицию в поддержку Украины. Поджигаем землю под ногами россиян в каждой столице и штаб-квартире. Опускаем железный занавес вокруг их границ. Давим экономику врага санкционной удавкой.

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Победа еще впереди, и путь к ней непрост. Но один фундаментальный излом уже произошел. Украина стала государством-лидером с глобальными перспективами, новой звездой мирового сообщества. Есть все возможности проектировать свою силу, строить мощные партнерства, продвигать свои национальные интересы во всех уголках мира.

Сейчас мы живем сегодняшним днем и потребностями фронта. Но не менее важно действовать на перспективу и играть в долгую. Это то, чего Украине всегда не хватало. Поэтому уже сегодня реализуем ряд стратегических инициатив, которые не только приближают победу Украины, освобождение наших людей и территорий, но также закладывают основы украинского лидерства в послевоенном мире.

Первое. Расширение коалиции в поддержку Украины, в первую очередь за счет присоединения стран Глобального Юга.

Для победы не нужно иметь в союзниках весь мир. Нужен клуб влиятельных и преданных друзей, и он у нас есть. Но выходить за пределы зоны комфорта стоит. Благодаря этой работе у Украины уже есть новые голоса в международных организациях в поддержку принципиально важных решений. Последние голосования в Генассамблее ООН ясно продемонстрировали, что работа украинских дипломатов дает реальные результаты.

Должны закрепить новый статус Украины — лидера, легенды

Африка, Латинская Америка, Азия приобретают принципиально новый вес. Мы мыслим стратегически и увеличиваем дипломатическое присутствие на Глобальном Юге. Это новые экономические партнерства, новые возможности для украинского бизнеса и граждан. Новые инвестиционные предпосылки для восстановления и возвращения нормальной жизни.

Второе. Действенное сдерживание настоящих и возможных союзников России. Украинская дипломатия системно работает с партнерами, чтобы увеличить давление на тех, к кому Москва обращается за спасением, и проводить профилактическую работу с колеблющимися между злом и нейтралитетом.

Третье. Стратегическое усиление военной поддержки Украины. Ее объемы, характер и скорость должны соответствовать нашей совместной с союзниками цели, победе Украины. 24/7 работаем над обеспечением потребностей армии. Это боеприпасы для разных типов оружия, как западных, так и советских, бронетехника, современные комплексы ПВО, ракеты средней и большой дальности, а также разблокирование последнего большого решения: предоставление современных самолетов.

Украине нужно как можно больше вооружений и боеприпасов. Наше государство вместе с евроатлантическими союзниками развивает совместные партнерства в области ОПК. Уже есть совместное производство боеприпасов 155-го калибра, к которому присоединились 19 государств — членов ЕС и Норвегия.

Используется каждая возможность, чтобы силы обороны имели достаточное количество артиллерийских снарядов. В частности, был организован визит в Киев владельца немецкого оружейного концерна Rheinmetall, крупнейшего в Европе производителя боеприпасов, чтобы договориться как о быстрых, так и о стратегических поставках.

После войны Украина будет сильнейшей военной мощью восточного фланга НАТО, а наши Вооруженные силы — образцом высокотехнологичной, современной и закаленной армии. Мы сможем экспортировать безопасность, военные технологии, оружие и миротворческие решения в Европу и другие части света.

Четвертое. Получение конкретных перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО. Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе. У союзников есть шанс исправить ошибки Бухарестского саммита 2008 года.

Пятое. Изменение дипломатической службы в соответствии с требованиями времени. Речь идет о новом уровне открытости, открытом поиске послов, специальной программе им. Анатолия Зленко для талантливой молодежи. Это дипломатия действий и результатов. Дверь открыта для тех, кто способен вносить конкретный вклад в победу.

Полномасштабная агрессия России навсегда изменила систему координат и определит образ нового мироустройства на поколения вперед. Миссия украинской дипломатии, чтобы наше государство победило и заняло достойное место в мировой архитектуре влияния. Мы должны закрепить новый статус Украины — лидера, легенды, защитника евроатлантического мира и растущей мощи. Формирование основ нового мироустройства уже в работе. Это и есть дипломатия глобальных возможностей для Украины, дипломатия нашей победы.

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