Об общем между оружием и McDonald’s 30 сентября, 15:20

Главный вопрос сейчас — поставка оружия для Украины

Это приоритет № 1, который ставит президент для украинского МИД, Министерства обороны, Министерства инфраструктуры и других причастных органов. Это ежедневный 24/7 труд на результат. Мне каждое утро на стол ложится документ на 20 страниц с подробным перечнем, кто что дал, дает, даст. Оружие идет.

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Объясню на простом примере, как это работает.

Как бы неожиданно это ни звучало, но, по сути, равно как с возвращением McDonald’s в Украину.

В обоих случаях сначала мы говорили и партнерам по оружию, и компании по возвращению: время решения пришло, давайте его принимать. Сначала тебе отвечают: нет, потому что время не пришло и условий нет.

Потом ты убеждаешь снова и снова, находишь новые способы, новые аргументы, новые комбинации. И тогда «нет» меняется на «мы подумаем».

Продолжаешь упорно работать и давить — и однажды дверь уже открывается на цепочке. Затем аккуратно и робко запускается доставка, а затем дверь полностью открывается и «нет» превращается в «да».

Так устроен мир. Идет ли речь о возвращении крупного американского бренда, или о поставках оружия, которое сейчас так необходимо нашему войску на передовой.

И это особенно важно сейчас, когда мы освобождаем нашу землю, а российские негодяи паникуют.

Команда президента Зеленского дожмет необходимые решения. Украина победит. Главное сохранять спокойствие и веру в нашу победу.

Текст опубликован с разрешения автора

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