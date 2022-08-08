Россия делает максимальную ставку. У меня три просьбы к украинцам 8 августа, 19:03

Украина под прицелом многих, кто не желает нашему народу победы

Поставка оружия от партнеров набирает обороты и меняет ситуацию на фронте в пользу Украины. Именно поэтому остановить эти поставки — задача номер один для России. Еще с апреля они пытаются подорвать политическую готовность партнеров поставлять оружие.

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Россия делает на это максимальную ставку — где-то собственными руками и сетями ботов, где-то через проплаченные или аффилированные СМИ, через филигранные проникновения в авторитетные иностранные медиа, где-то просто помогают полезные идиоты.

Манипуляции примитивны, но опасны: как оружие «исчезает» или может попасть «не в те руки», «подпитывает конфликт вместо урегулирования», ну и вообще, «россияне, конечно, плохие, но и украинцы не ангелы» и т. п.

Первую волну подобной лжи Украина сбила еще в мае-июне. Сейчас россияне заходят на второй круг. Я не знаю, связаны с российским правительством манипулятивный отчет Amnesty и лживый фильм CBS, вышедшие почти одновременно. Но я точно знаю, что обе организации и авторы этих бездоказательных «шедевров» нанесли несправедливый и ничем не спровоцированный информационный удар по Украине абсолютно синхронно с российской пропагандой.

В результате скандала и под бешеным публичным давлением, Amnesty и CBS извинились. К сожалению, извинения не менее бестолковы, чем их причина.

Amnesty написала письмо журналистам из серии «мы позицию не меняем, но извините, если причинили вам страдания».

CBS признали, что все перевернули, удалили фильм и пообещали его изменить. Но умудрились даже в извинении напустить туман о поставках оружия.

Нас такие извинения категорически не устраивают

Нас такие извинения категорически не устраивают. Кроме того, ущерб уже нанесен. Кто будет отвечать за него?

От CBS ждем внутреннего расследования и публичного выяснения, кто допустил в эфир российскую пропаганду и с какой целью.

От Amnesty ожидаем, что этот институт обуздает свою гордыню и извинится не только за боль, причиненную украинцам, но и за изнасилование правды и реальности этой войны.

Но есть и хорошие новости. Вся эта ложь пока не достигает целей. Ни один партнер или организация в общении с Украиной не озвучивали упреков, подобных манипуляциям Amnesty или CBS. И эта ложь никак не повлияла на поставки оружия и не подорвала высокий уровень доверия между Украиной и партнерами.

Партнеры отлично знают где, сколько чего передали и как это используется. К счастью, информацию они получают не от Amnesty и CBS.

Команда президента Зеленского продолжает системную работу по противодействию российским манипуляциям. Но это битва, в которой никогда не удастся победить раз и навсегда. Россияне получают по роже, отходят, а затем заходят на новый круг. Поэтому необходимо объединять все усилия. К вам три просьбы:

1. Сохраняем спокойствие и держим строй.

2. Напоминаем в соцсетях, в контактах с журналистами и экспертами, с простыми гражданами других стран, что Украине нужно больше оружия для победы.

3. Не распространяем ложь об Украине, даже если она эмоционально соблазнительна, а распространяем официальную информацию от правительства Украины и ее партнеров.

Украина под прицелом многих, кто не желает нашему народу победы. Но мы продолжим вместе бороться и побеждать.

Текст опубликован из разрешения автора

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