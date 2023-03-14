Серьезная демотивация для дипслужбы 14 марта, 19:04

Не разделяю восхищения инициативой уважаемого министра иностранных дел Дмитрия Кулебы «послы по резюме»

Безусловно, социальные лифты госслужбы должны работать. И свежая кровь во властных коридорах важна. И прозрачное правительство — это часть демократических процессов.

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Но не разделяю восхищение инициативой уважаемого министра иностранных дел Дмитрия Кулебы «послы по резюме».

Во-первых, это серьезная демотивация для самой дипслужбы. Карьерные дипломаты годами приобретают опыт, нарабатывают контакты, чтобы стать послом.

В МИДе есть немало профессиональных людей, которые с удивлением прочитали пост министра об отсутствии компетентных в службе и необходимости поиска по интернету именно послов. А почему бы желающим присоединиться к украинской дипломатической семье не начать с низовых должностей?

Во-вторых, мировой опыт говорит и об эффективности политических назначений на должности послов. Украина также имеет подобный успешный опыт, например, посол Оксана Маркарова.

Почему министр и ОП не привлекают дипломатический резерв

Но политические назначенцы должны иметь соответствующие компетенции и опыт госуправления, знать не только иностранный язык, но и страну пребывания, обладать доверием партнеров и профессионализмом.

Некоторые последние посольские назначения властей вызывают справедливую критику экспертов.

И непонятно, почему министр и ОП не привлекают дипломатический резерв, продолжая делить дипломатов за партийными флагами. Не усиливают посольства экспертами аналитических центров, которые все эти годы работают на дипломатическом фронте, адвокатируют евроатлантическую интеграцию и усиление Украины на международной арене.

А вот где бы идея привлечь больше новых людей сработала хорошо — это расширение консульских служб, потому что там сейчас сверхбольшая нагрузка и катастрофически не хватает рук.

Я за сильную и профессиональную дипломатическую службу, слишком многое сегодня от нее зависит. Особенно от послов.

Текст публикуется с разрешения автора

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