О выборочном кривосудии

Задержали и посадили предпринимателя Игоря Мазепу. Все бизнесмены возмутились, потому что поняли, что с такими надуманными аргументами из далекого прошлого каждый из них может быть следующим. Создали Совет предпринимателей при Офисе Президента для тушения репутационного пожара. Как-то потушили.

Решили ликвидировать независимость НАБУ и САП, чтобы они больше никого не беспокоили. Получили реакцию улицы и западных партнеров. Как-то выкрутились, потеряли доверие части общества, западных партнеров и даже собственной фракции.

Теперь арестовали и посадили на два месяца экс-главу Укрэнерго Владимира Кудрицкого. С хорошей репутацией среди западных партнеров и всем, с кем он работал. Сначала обвиняли в том, что вырубил много деревьев для строительства электросетей во время председательства в Укрэнерго. Затем пошли в более далекое прошлое и нашли … даже непонятно что — ничего не нашли. Понятно, что упорно копали в этом направлении. И понятно, что это месть за субъектность и то, что осмелился оппонировать во времена руководства Укрэнерго.

Это даже не выборочное правосудие, это выборочное кривосудие.

А до этого были санкции против одного из лидеров оппозиции Петра Порошенко. Такое же копание против антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Недавно было лишение украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова — очевидное политическое решение, и это как раз был случай избирательного правосудия (без оценки его личности и действий).

Это даже не скрытое давление и травля оппонентов. Это открытая декларация намерения правоохранительного и судебного преследования всех, кто выпадает из фавора, всех, кто мешает, всех, кто критикует и представляет угрозу рейтингу популярности.

Простым языком — это объявление войны всем, кто недостаточно лоялен.

Я много раз говорил и повторю, что президент Владимир Зеленский сделал много для Украины на международной арене для консолидации финансовой, политической и военной поддержки Украины во время войны. Мало кто бы нашел в себе столько эмоциональных и физических сил.

Но дома внутренняя политика свелась к конспирологическому поиску врагов и откату по всем направлениям политических и личных свобод. Во время войны, когда стране нужно единство.

Странно, что президент Зеленский, пришедший к власти благодаря демократическим процедурам и институтам, появившимся в стране после 2014 года, теперь демонтирует и первые, и вторые, и устанавливает новый стандарт для своих преемников.

И странно, что Президент не осознает, что авторитаризм, безальтернативность мнений и правоохранительное преследование других — это не то, за что Украина борется много лет, и не то, за что воюет сейчас. И надеюсь не то, за что он воюет вместе со страной.

