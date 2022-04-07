Когда кончится война. Будет ли куда возвращаться украинцам? 7 апреля, 11:43 Цей матеріал також доступний українською

В Украине уже около 6800 жилых домов уничтожены или повреждены

До холодов осталось шесть месяцев. Это очень мало. Потому что в Украине 10 млн человек покинули свои дома. Из них за границу уехали 3,5 млн человек. Соответственно, внутренние перемещенные лица — 6,5 млн человек, или 2 млн семей.

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80% выехавших намерены вернуться в страну. Это 2,8 млн человек, или около 1 млн семей. Когда закончится война, 3 млн семей захотят вернуться домой.

Вопрос, будет ли куда возвращаться?

В Украине уже около 6800 жилых домов уничтожены или повреждены.

Не удалось найти точной информации о том, сколько семей лишились жилья. Но если грубо посчитать, то речь идет о шестиэтажных с тремя подъездами домов с 4 квартирами на этаже, то есть о более чем 500 тыс. квартир (и потерявших их семей).

Стало быть, около 500 тыс. украинских семей могли остаться без крова.

Более 25 тысяч украинцев уже подали в Дію заявления о том, что у них разрушены или повреждены дома. Сколько еще подадут, узнаем, когда начнут возвращаться.

Ведь уже сегодня необходимо начинать решать, как размещать тех, кто потерял жилье.

Повторюсь, до холодов — шесть месяцев.

— Строить железобетонные дома для временного размещения — не вариант. Слишком долго. Подготовка, согласование проекта — год + 2 года строительство + 6 месяцев ремонт.

— Палаточные городки? Это значит, что там люди будут жить без надлежащих условий те же 2−3,5 года, пока построят жилье.

Около 500 тыс. украинских семей могли остаться без крова

— Оптимальный вариант — быстро строящиеся конструкции. В быстро возводимых городках, где можно компактно расселить большое количество людей, создав всю необходимую инфраструктуру.

В то же время думая о размещении, следует помнить и о том, где люди будут работать.

Поэтому самое время начать готовить проект — например, «Большая релокация», предусматривающая перенос производств на Западную Украину, куда уехала большая часть временно перемещенных лиц.

И рядом же строительство строящихся городов на 20−50 тыс. человек со всей необходимой инфраструктурой.

Кто может быстро внедрять такие проекты?

Судя по опыту — китайцы.

Просмотрел несколько сайтов таких производителей.

— 6 месяцев — реалистичный срок при наличии соответствующих строительных стандартов в стране (нам придется свои оперативно изменить). Температурные условия — -20 — +30 (вполне приемлемо). Стоимость — $300−500 за квадратный метр (готовое для проживания).

Согласно нормам, зафиксированным в Жилищном кодексе Украины, на 1 члена семьи должно приходиться 13,65 метра квадратного общей площади. А жилой — минимум 9 м².

Если строить компактное, но комфортное жилье, то для семьи из трех человек понадобится жилье площадью около 40 метров.

А стоимость готовой квартиры (по китайскому проекту) составит $12−20 тыс.

Если согласиться с тем, что в Украине нам необходимо обеспечить жильем хотя бы 1/3 потерявших жилье, то бюджет такого проекта составит $2−3,5 млрд. И за 6 месяцев 170 тыс. украинских семей найдут комфортную крышу над головой. И работу во время релокации предприятий.

Чтобы проект стал успешным, необходимо уже сегодня:

1. Иметь перечень нуждающихся в жилье (Дія начала собирать информацию).

2. Иметь выбранные типовые проекты.

3. Иметь нормативную базу, позволяющую строить следующие проекты ( в нынешних условиях — за 2 месяца могут разработать и принять).

4. Иметь площадки для размещения, выбранные земельные участки (по моим сведениям, ряд ОТГ и Западной Украины уже начали работу в этом направлении).

5. Иметь необходимые мощности воды, электричества и канализации (уже в поисках всех предпринимаемых мер).

А еще нужны доноры-инвесторы.

Здесь варианты следующие: западная помощь (минимум 2−3 мес. на переговоры и получение, но без гарантии), бюджетные деньги (здесь сами понимаете, дыра), банк застройщика (те же китайцы могут согласиться под госгарантии). И еще один вариант — тоже бюджет, но за счет средств, привлеченных в долг (евробонды не светят, можно разместить в украинских банках и рефинансировать в НБУ).

Всё это возможно. Но… До холодов полгода, а обсуждений с целью решения проблемы пока нет.

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