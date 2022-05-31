На что рассчитывать украинцам? 31 мая, 14:17 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Как-то не везет украинцам с личными финансами — только наладится жизнь и появится возможность экономить и накапливать, как случается очередная беда, которая сводит все усилия на нет и заставляет начинать с нуля

Для подавляющего большинства украинцев вся история независимой Украины — сплошное испытание на финансовую прочность. Только начали восстанавливаться после 90-х, когда в 1998-м произошел российский дефолт. Оправились после дефолта — получите экономическую стагнацию времен «Украины без Кучмы». Казалось, что Оранжевая революция наконец-то открывает путь к богатой жизни, но ссоры политиков и глобальный финансовый кризис снова поставили на всем крест. Эпоха «доллара по восемь» запомнилась стабильностью, правда, в стиле «застоя», но и ей пришел конец. Потом была Революция достоинства, начало войны, и, несмотря на сложную экономическую ситуацию и безумную девальвацию, мы верили и мечтали, что все будет хорошо. И когда только все вроде бы снова начало налаживаться, как на наши головы выпали новые испытания, и все приходится снова начинать с самого начала. Если не революции, то вирусы, а если не вирусы, то война.

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Пандемия, как ни странно, обогатила финансовых инвесторов, хотя поначалу казалось, что надвигается крушение. Компании закрывались, люди теряли работу, но, в конце концов, ситуация выровнялась, гривня удержалась, мы приспособились к новым условиям, и жизнь начала налаживаться. Стоит признать, что, как всегда, выручили американцы, напечатав триллионы долларов, спасая себя, а заодно и мир. И даже те крохи, что долетели до Украины, сделали нас немного богаче. Кто-то заработал на ОВГЗ и евробондах, которые вряд ли были бы так интересны для инвесторов, особенно иностранных, если бы в мире не было столько дешевых денег, кто-то овладел американским рынком акций, росшим как на дрожжах после триллионных вливаний, кто-то искал счастья в криптовалютах, которым удалось возродиться благодаря сумасшедшему количеству напечатанных долларов. О недвижимости и не говорю — столько инвестировали в новостройки, что страшно. Словом, несмотря на антивирусный ажиотаж, два предыдущих года все складывалось не так уж плохо — я бы даже сказал, что замечательно: ОВГЗ давали 5−6% годовых, а то и больше, американский рынок вырос почти на 50%, покупка «котлованов» позволяла зарабатывать 20−25% в год, а криптовалюты и вовсе взлетели до небес — за два года биткоин вырос в 5.5 раз. И все это в баксах! Живи себе и радуйся, так нет.

«Я тебя родил, я тебя и убью» — именно так все произошло и на глобальных финансовых рынках. Печать триллионов не прошла бесследно — они спасли глобальную экономику во время пандемии, но породили инфляцию на уровне более 8%, напомнив о печальных временах «Большой инфляции» сорокалетней давности. Ну, и как всегда, если в Америке что-то не так, то во всем мире, особенно на развивающихся рынках, дела обстоят еще хуже. Как только американский центральный банк выключил печатный станок и объявил о повышении процентных ставок, что делает капитал дороже, а доллар крепче, фантастический мир непрерывного роста стал мрачным и бесцветным.

Небогатые страны пострадают больше всего. Еда, нефть, лекарства являются критическими продуктами импорта для многих бедных стран и платить за них нужно долларами, которые становятся все дороже благодаря изменению монетарной политики в США. К чему это может привести, уже видно в Египте, Шри-Ланке и Перу, где начались социальные беспорядки. К тому же, большое количество небогатых стран существенно обременены долгами, которые нужно обслуживать и выплачивать в «дорогих» долларах, что вполне может закончиться рядом дефолтов. Конечно, прямой эффект на глобальную экономику от того, что небольшая африканская или центральноамериканская страна объявит дефолт, будет небольшим, но, как напоминает Bloomberg, «кризисы в развивающихся странах имеют историю распространения далеко за их пределы». И доказательством тому является «азиатский кризис», начавшийся с девальвации валюты в Таиланде, в конце 1997 года, и последствия которого ощутил весь мир. Так что, как видите, ситуация достаточно тревожная, и финансовые рынки активно сигнализируют об этом уже несколько месяцев.

С начала года потери на биржах самые большие за многие годы — S&P 500 (индекс, измеряющий стоимость 500 крупнейших американских публичных компаний) снизился на 13%, Nasdaq 100 (сто крупнейших технологических гигантов) на 25%, а Индекс криптовалют Bloomberg потерял 48%. По оценкам JPMorgan, для американцев падение рынка акций и рост процентных ставок может обернуться «шоком от потери благосостояния» в размере $9 трлн в течение этого года. Даже те, кто напрямую не владели акциями, все равно ощутят эффект — потери на бирже провоцируют снижение цен и на другие классы активов, например, недвижимость, являющуюся значительной частью имущества подавляющего большинства людей.

Ко всем проблемам, в Украине еще и война, потери от которой нельзя и подсчитывать. Недвижимость, в которую очень много украинцев вложили немалые деньги, пострадала больше всего. Об оккупированных территориях и уничтоженных врагом квартирах и говорить нечего, но и уцелевшее в Киеве и других крупных городах вряд ли скоро восстановится в цене. Прежде всего, многое будет зависеть от того, когда и где закончится война, способна ли будет власть создать и реализовать эффективную стратегию послевоенного восстановления экономики и удастся ли смягчить демографический кризис, вернув хоть какую-то часть украинцев домой. Мне кажется, что инвестировать в недвижимость, делая ставку на правильное решение задачи с такими неизвестными, является очень рискованной игрой.

Что еще остается украинцам, когда речь идет о личных финансовых инвестициях и источниках пассивного дохода?

· Государственные облигации, в том числе военные — отличный инструмент, когда говорим о помощи стране ради победы, но вряд ли они помогут вам стать богаче. Спросите тех, кто вложил деньги в ОВГЗ до войны и не дождался погашения — сколько они потеряли, в долларах?

· Криптовалюты. «Моя очень скромная оценка состоит в том, что они ничего не стоят, ни на чем не основаны и не привязаны к основному активу, выступающему в качестве якоря безопасности», — так недавно сказала Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, призывая к более жесткой регулировки криптотрасли. И добавила, что «обеспокоена судьбой людей, которые не понимают рисков, все потеряют и будут ужасно разочарованы». Что еще можно к этому добавить?

· Международные рынки капитала сейчас остаются самой интересной возможностью для инвестирования, но они доступны только для украинцев, которые успели вывести деньги из страны на зарубежные счета еще до войны. Другим придется подождать Победы и ослабления валютного регулирования НБУ. А за это время, надеюсь, как раз закончится падение на биржах, которое с начала года сделало существенно беднее многие, даже очень богатые. Миллиардеры больше всего заработали в 2020—2021 годах, но сейчас и теряют больше других. Индекс миллиардеров Bloomberg, ежедневный показатель богатства 500 самых богатых людей мира, свалился на $1.6 трлн с момента своего пика в ноябре. Лидируют американцы — Илон Маск потерял $139 млрд, или 41% своего богатства, Джефф Безос, второй самый богатый человек, $83 млрд, или 39%, сравнивая с максимальным значением своего состояния. Всего с начала года потери миллиардеров, по оценке JP Morgan, составили около $800 млрд.

Учитесь рассчитывать только на себя. Нет сомнения, что нам всем очень досадно созерцать, как обеднели самые богатые американские предприниматели всего за несколько месяцев, но, думаю, они как-то справятся. А вот нам с вами, если стремимся к финансовому комфорту в будущем, нужно активно искать пассивные источники финансовых доходов. Послевоенное восстановление обещает быть бурным, но вряд ли мечту об обеспечении граждан достойной пенсией удастся осуществить в ближайшее время. Это просто невозможно без построения крепкой экономики и какого-либо решения демографических проблем, на что, как вы понимаете, уйдут годы. Так что, по-прежнему — хотите быть в финансовой безопасности и после пенсии, то учитесь рассчитывать только на себя, как те же пострадавшие миллиардеры.

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