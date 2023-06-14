Постучаться в двери Донецка. Как наступают ВСУ и в чем интрига Залужного 14 июня, 17:41

Российские генералы в штабе ломают голову — куда пойдет Залужный

Мы двигаемся на всем протяжении линии фронта. Если бы россияне не подорвали Каховскую ГЭС, мы бы сейчас еще слышали движение по левому берегу Днепра, начиная от Каховки и заканчивая Херсоном.

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Двигаемся везде — и на донецком направлении, и на луганском, и севернее Бахмута, под Угледаром, в Белогоровке, под Кременной, Сватово, Купянском. Это так называемые операции зондирования. Такие операции иногда приводят к обрушению первой линии обороны, которая в основном россиянами возведена как сигнальная. Такие себе датчики движения — в основном, окопы, взводно-опорные пункты — у них задача — начать сигналить, когда начинают идти наши войска в разведку боем или в наступление. Дальше — протягивать вторую линию обороны, и здесь уже идет боевое столкновение.