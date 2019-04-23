Куда поведет страну Зеленский? Сегодня, 16:37 216 Цей матеріал також доступний українською

Сегодня каждый политик трактует эту феноменальную победу в свою пользу. Но что, если Зеленский выберет путь сопротивления последних пяти лет?

Во-первых, хочу искренне поблагодарить президента Петра Порошенко за все те достижения, которые мы, страна, получили под его руководством. Только слепой не видит возрождение войска, остановку агрессии России, создание мощной антипутинской коалиции, продвижение Украины в сторону евроатлантической интеграции, создания Украинской православной церкви, стабилизации экономического состояния.

С точки зрения развития нашей страны, все эти достижения –стратегические. Но вместе с тем, есть и ошибки. К ним отношу следующие: не наказаны виновники и идеологи «русского мира», не наказаны сепаратисты и их приспешники, не произошло очистки всех ветвей власти от тех, кто еще вчера пел оды «дарагому-виктор-федорычу».

Второй стратегической ошибкой я считаю сохранение старой избирательной системы, которая, по сути, является основой коррупционной модели существования государства. После завершения каденции Порошенко имеет все шансы создать мощную патриотическую партию, но – надеюсь! – не лидерского, а наконец идеологического типа. Такая партия имеет шансы стать очень влиятельным игроком на политическом небосклоне нашей страны.

Страна на современном этапе развития не вынесет такой "многовекторности"

Чего ожидать от нового президента?

Прежде всего, четкой позиции до сих пор никто и не видел. С точки зрения политических технологий, это и неуместно. По данным КМИС, 37% избирателей Зеленского поддерживают вступление в НАТО, а 37% – нет, а потому это могло бы снизить поддержку. Впрочем, страна на современном этапе развития не вынесет такой «многовекторности». Время просто заставит нового президента дать четкие ответы на конкретные вопросы.

Сегодня каждый политик трактует феноменальный результат Зеленского в свою пользу. Одни говорят, что «он поддержал Супрун», другие – «он против медицинской реформы». Одни говорят, что он «за русский язык», другие - «за единственный государственный язык». Такая аморфная позиция выгодна с точки зрения политтехнологий, но совершенно нереалистична сейчас. Почему?

Во-первых, из всех щелей уже лезут разные «портновы-кацубы-лукаши-арбузовы». Вместе с тем, уже сегодня – и это не шутка и не преувеличение! – этого «возвращения» с нетерпением ждут десятки тысяч тех, кто пинками выгонял всех этих «януковичей». И эти десятки тысяч, которые прошли войну, хотят встретиться с «беженцами» вовсе не для того, чтобы улыбнуться, нет. Эти десятки тысяч мечтают завершить то, что не смог сделать президент Порошенко – уничтожить «януковичей»! Уничтожить физически. Поэтому поляризация общества только увеличилось.

Мне кажется, эту угрозу уже почувствовали в штабе Зеленского: поздравление «дважды несудимого» ушло в помойку, услуги Медведчука отправлены туда же. И лично я это воспринимаю как важный положительный сигнал – реванша не будет.

Но вместе с тем энергетическая опасность нависла не только над головой новоизбранного президента, а над всей страной. Понятно, что действия России направлены на то, чтобы подтолкнуть нового слабого президента – без специальности и команды – в объятия «добрососедских отношений» Медведчука. Именно это и будет тем реваншем, о котором уже громко кричат «портновы».

Думаю, некоторые мои друзья и коллеги слишком эмоционально восприняли победу Зеленского и в пылу начали швырять в него камни. Но друзья, мы не имеем права сесть в стороне с попкорном и наблюдать, как «пятая колонна» будет толкать страну в объятия «старшего брата».

Конечно, если новоизбранный президент выберет дешевый газ и прямые переговоры, я займу жесткую противную позицию.

Но что, если он выберет путь сопротивления, которым мы шли все последние пять лет? Ведь хоть это и обидно, но до сих пор никто не знает ответа на вопрос, куда поведет страну Зеленский. А речь идет именно о судьбе страны, а не самого Владимира Зеленского. Разве те его 37% избирателей, кто выступает за евроатлантическую интеграцию – наши враги? Так же как и те, кто стремится избавлению страны от многочисленных коррупционных пут?

Решение по ПриватБанку, приостановление переименования РПЦ, иск судей против Порошенко, Петренко и Смолия. Все это – признаки реванша. Но еще далеко не реванш, друзья.

Наша позиция четкая и однозначная: Россия – враг, курс Украины – ЕС и НАТО. Позиция новоизбранного президента мне до сих пор неизвестна. Но прежде чем громко хлопать дверью, возможно, все же стоит попробовать навязать свою линию и видение будущего, а не подталкивать Зеленского в объятия отрядов, которые только этого и ждут?

Текст опубликован с разрешения автора

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