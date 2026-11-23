Любовь не способна ни развеять насилие, ни снять вину. Но всё равно двум людям нужно дать шанс на любовь. Аудитория, на которую направлен подобный продукт, получит в итоге человеческую историю, возвышающуюся над внешними обстоятельствами. Речь идет именно о произведении, а именно — о художественной книге, плоде воображения немецкой писательницы Джуны Либрехт. Писательницей эту 28-летнюю женщину пока назвать нельзя. Ведь её литературный дебют, любовный роман Кем я являюсь, когда ты меня видишь, не выйдет в издательстве Molino.

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И неизвестно, найдёт ли она издателя для следующей книги. Которую она непременно напишет, когда залижет раны после скандального провала с этой. Вторая попытка будет: сочинение вымышленных историй увлекает не только молодых людей и не только в Германии. Дело в том, что не все истории можно придумывать, и ни о какой цензуре или ограничении творчества здесь речь не идет.

Итак, издательство анонсирует роман о любви украинки Люсии (пусть не удивляет выбор имени, я подписал книгу украинке Офелии) и её… освободителя, российского солдата. Действие происходит в Херсоне весной 2022 года. Город оккупирован россиянами, и вот один такой оккупант не даёт жертве погибнуть от взрыва. Впоследствии между ними вспыхивает искра, возникает химия, завязываются тайные романтические отношения. Внимательный читатель, увидев анонс, забил тревогу, напомнил о «человечности» оккупантов с их пыточными, фильтрационными лагерями, голодом и изнасилованиями. Дальше вы знаете, смотрите выше.

Жертва приходит к выводу: дело не в нападающем — жизнь это доказала

Проблема не в возрасте автора. Впечатляющие дебюты случаются и раньше: Мэри Шелли впервые опубликовала своего знаменитого Франкенштейна в двадцать один год. Дело не в том, что Джуна Либрехт вряд ли бывала в Херсоне или вообще в Украине — по крайней мере, такой информации в публичном пространстве не появлялось. Жюль Верн большинство романов о кругосветных путешествиях писал, путешествуя лишь по картам и с энциклопедиями, а британец Рене Реймонд, более известный как Джеймс Чейз, писал свои детективные триллеры об Америке, ни разу там не побывав. Кстати, Чейз упомянут не зря. Именно его дебютный роман Орхидеи для мисс Блендиш ещё в 1939 году предложил сюжет об отношениях жертвы и палача. Которые позже, уже в 1973 году, после ограбления банка в Стокгольме, получили название «стокгольмский синдром».

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Короче говоря, это изображение нападавшего как заботливого, сочувствующего человека, который жалеет свою жертву и всячески облегчает причиненные им же страдания. В свою очередь, жертва приходит к выводу: не нападающий такой — жизнь довела. Мол, попал в ситуацию, выполнял приказы, но при этом старался помочь тому, кому это удавалось. И со временем, как у похищенной в упомянутом романе Чейза мисс Блендиш, благодарность за сохраненную в созданной садистом ситуации жизнь перерастает в пусть извращённую, но — страсть. Вот так авторы дают двум людям шанс на любовь.

Проблема в том, что подобные сюжеты легко вписываются в прокрустово ложе формулы: «Не всё так однозначно». Почему? Потому что это даёт авторам очень простую и лёгкую возможность создать действительно, без сарказма, неоднозначных персонажей, которые меняются, так сказать, по ходу пьесы. Изменение персонажа — ахиллесова пята любого произведения, ведь это главное драматургическое требование к каждому из главных героев. Если очевидной трансформации не происходит, автору непременно предъявят упрек хор критиков: персонажи плоские, картонные, однотипные, неинтересные. Подчеркиваю: речь идет об изменениях видимых, заметных, объемных, декларируемых и декларативных. И при этом неоднозначность — пункт первый в требованиях к персонажу.

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Поэтому российский оккупант, который по воле и воображению Джуны Либрехт спасает жертву российской агрессии, — именно такой неоднозначный персонаж. А спасённая им девушка, влюбившаяся во врага своего и своей страны, — мудрая, потому что понимает неоднозначность и не считает её недостатком. Самое интересное: 28-летняя немецкая дебютантка ничего не придумала. Просто — наверняка! — изучила тренды последних даже не лет — десятилетий.

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Вот свежий пример: российский фильм Россияне на войне, показ которого два года назад наш МИД запретил на фестивале в Торонто. Его авторы настаивали на том, чтобы создать антивоенную историю, ведь война — это плохо для всех, в том числе и для российских солдат. Разве что Джуна Либхерт невольно подыграла оправданию агрессора, ведь даёт кому-то из них шанс остаться человеком, с правом на прозрение и ошибку.

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Есть и другие, более древние и классические примеры, на которые могут сослаться создатели неоднозначных сюжетов. Например, Коллекционер (1963) Джона Фаулза — роман и одноимённый фильм, в котором психически больной мужчина держит в плену женщину, и между ними зарождаются чувства. Или Ночной портье (1974) — скандальный фильм итальянки Лилианы Кавани об извращённой страсти заключённой нацистского концлагеря к своему палачу. А вот пример неоднозначности сюжетного поворота, который в 1966 году вызвал скандал, но впоследствии остался одним из самых влиятельных — Ребёнок Розмари Айры Левина. Героиня романа рожает ребенка от Сатаны, понимает, чье это потомство и какой вред оно нанесет человечеству, но принимает дьяволенка как своего собственного желанного ребенка. То есть проявила не просто человечность, а материнскую любовь.

Могу вспомнить ещё. Но лучше приведу тот, который, к счастью, остался в замысле одного украинского продюсера: он всерьёз предлагал мне снять «человеческое» кино о том, как летом 1943 года на Волыни украинский повстанец и польская подпольщица додумались простить друг другу обиды ради общей победы над немцами. А знаете, сколько после «оранжевой революции» было нереализованных замыслов о любви парня из Донецка и девушки из Львова, которая непременно изменит парня из Донецка в лучшую сторону? Вот именно. Боже упаси, это не значит, что все донецкие парни — негодяи в реальной жизни. Они в воображении многих наших сограждан и по сей день «неоднозначны» и нуждаются в перевоспитании любовью.

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Неизданная книга Джуны Либхерт — именно из этого сегмента. Несмотря на скандальный резонанс, триллер Чейза, драмы Фаулза и Кавани не оправдывают насилие и оккупацию и не дают Злу ни единого шанса. А история о ребёнке Розмари имеет давнюю фольклорную основу, это всего лишь страшная неоромантическая сказка, без какой-либо идеологической подоплеки. Финалы всех таких рассказов трагичны, и прозрение героев наступает, но в противоположном направлении: в Зле нет ни крошки Добра. Все эти истории — о нелюдях, и сегодня их воплотил в сериале Чудовище сценарист и продюсер Райан Мерфи. Он не призывает любить маньяков. Он предостерегает, призывает к бдительности и ставит антигероев ещё и перед судом зрителей.

Мерфи и ему подобные — прокуроры. Подобные Джуне Либхерт — адвокаты дьявола. А любой, кто требует от вымышленных героев неоднозначности во что бы то ни стало, сознательно или бессознательно оправдывает преступников. В том числе военных.