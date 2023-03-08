Кто взорвал Путину трубу? 8 марта, 18:33 Эксклюзив NV

Чем жила страна 8 марта 2023 года

● Кто взорвал Путину трубу? Западным разведкам уже в течение нескольких месяцев известно имя украинца, якобы ставшего «частным спонсором» подрыва труб российских Северных потоков (проходят под водами Балтики, взорванные при пока неустановленных обстоятельствах в сентябре прошлого года). Однако его личность сознательно решили не раскрывать, чтобы защитить Украину, написала британская The Times: «Имя вероятного частного спонсора, украинца, не связанного с правительством президента Зеленского, уже несколько месяцев циркулирует в разведывательных кругах, но не раскрывается».

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Информацию не разглашали, потому что должностные лица НАТО, похоже, хотели защитить Украину от публичной ссоры с Германией, которая долго тянула с поставкой военной помощи, в частности танков Leopard 2 и систем ПВО IRIS-T.

«Сложная операция включала задействование яхты, элитных водолазов, поддельных паспортов и закупку зарядов кумулятивной взрывчатки, доступных только для газовой и нефтяной промышленности по специальной лицензии и за большие деньги», — говорится в расследовании The Times. Издание пишет, что имя спонсора «обязательно всплывет», особенно если учесть, что он оставил своеобразную «визитную карточку».

● Вчера The New York Times со ссылкой на американских чиновников, ознакомившихся с новыми разведданными США и говоривших на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

● Разведки Европы и США не перехватывали сообщения российских или украинских официальных лиц, которые позволили бы доказать их причастность к подрывам Северного потока. Об этом написала The Washington Post со ссылкой на источники.

Но, по информации WP, у спецслужб также есть данные о возможной причастности России к инциденту: за несколько недель до взрывов рядом с местами, где были повреждены газопроводы, были обнаружены российские военные корабли.

● Не забегайте вперед. Джон Кирби, координатор Совбеза Белого дома, призвал «не забегать вперед» с выводами по поводу инцидента со взрывами на Северных потоках. «Не будем забегать вперед. В настоящее время продолжаются три расследования. И они не завершены. Насколько я знаю, ни одна из этих трех стран не объявила публично, что выяснила. Итак, мы считаем и президент сказал это, что это был акт саботажа, но мы должны завершить эти расследования. И только тогда мы должны рассматривать какие-либо дальнейшие действия могут быть», — отметил он.

● Украина не имеет отношения к взрывам на газопроводах Северного потока, сообщил министр обороны Алексей Резников. «Для меня это довольно странная история, не имеющая ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование выявит все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия», — сказал он.

● 100 вражеских атак. Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ. Враг продолжает безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области. За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 100 атак по указанным направлениям.

● Россиянам не удается развить успех в наступательных действиях вокруг Бахмута, — украинские войска открывают огонь по оккупантам и наносят урон. Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Комментируя заявление британской разведки о стабилизации периметра обороны под Бахмутом, он объяснил: это значит, что бойцы останавливают действия россиян, не позволяя им продвигаться дальше и добиваться тактических побед.

«Только в районе Бахмута было 35 обстрелов и 12 боевых столкновений, 115 оккупантов уничтожены, 197 получили ранения разной степени», — рассказал Череватый.

● Более 155 тыс. убитых. В Украине за минувшие сутки уничтожили около 700 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 155530 своих военных. Об этом по состоянию на утро 8 марта сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3436 (+4), боевых бронированных машин — 6723 (+9), артсистем — 2463 (+7), РСЗО — 488 (+0), средств ПВО — 253 (+0), самолетов — 303 (+0), вертолетов — 289 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+3) и многое другое.

● «Они [россияне] понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может в конце концов пасть в ближайшие дни. Важно также отметить: это не обязательно отражает какой-либо переломный момент в войне. Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине», — подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.

● Оборона Бахмута может занять еще месяц, сообщила CNN со ссылкой на неназванных западных официальных лиц. Те отметили, что Украина все еще может перебрасывать войска в город, а также вывести их оттуда. «Это вполне может продолжаться еще месяц или украинцы могут принять решение уйти в течение недели. Они могли бы отойти для подготовки оборонительных рубежей, которые у них есть западнее Бахмута», — сообщили источники.

Официальные лица отметили, что ВСУ очень хорошо умеют отступать, когда им нужно или когда они чувствуют, что это необходимо.

● Залужный обошел бахмутскую ловушку. Цель наступления России на Бахмут, начавшегося в конце января, отчасти заключалась в том, чтобы привлечь значительные резервы Украины. Однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не попал в ловушку, говорится в материале The Economist. Журналисты пишут, что использование резервов значительно усложнило бы украинское контрнаступление. В то же время битва за Бахмут привела к гораздо большим потерям со стороны России, чем Украины.

Также издание сообщило, что Залужный рассчитывает, что создаст три новых армейских корпуса. Каждый будет состоять из шести бригад и будет насчитывать по 20 тыс. военных — общее количество составит около 60 тыс. человек.

● Несмотря на слова Владимира Зеленского о том, что отход ВСУ от Бахмута может открыть оккупантам дорогу на Краматорск и Славянск, армия РФ не имеет достаточно возможностей для развития тактических успехов на Донбассе в оперативные. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

● Требуются снаряды, много. Украина надеется получить от европейских партнеров дополнительные средства ПВО и миллион снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме.

По словам Резникова, Европа предложила Украине 1 млрд евро на закупку снарядов. Но этого хватит всего на 250 тыс. артиллерийских патронов, когда требуется 1 млн.

● В начале 2023 года Иран передал России около 100 млн патронов и 300 тыс. мин и снарядов, вероятно, для войны против Украины. Об этом написал Sky News со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

● 21 танк до конца марта. Танки из Германии и Португалии будут поставлены в Украину до конца марта, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут все вместе прибыть в Украину в этом месяце», — пояснил он.

● Системы ПВО Patriot будут доставлены в Украину ориентировочно после апреля, сообщила ТСН со ссылкой на высокопоставленный источник в украинском правительстве. А в ближайшее время в Украину доставят еще два комплекса IRIS-T.

● Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. «Оба лидера обсудили свою поддержку Украины, включая обязательства продолжать оказывать Украине помощь и взимать с России возмещение за агрессию», — отметили в Белом доме.

И наконец:

● Зерно и генсек ООН. В Киев приехал генсек ООН Антониу Гутерриш — это уже третий его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, — оба высказались за продолжение Черноморской зерновой инициативы после 18 марта, когда срок предварительной договоренности подходит к концу (соглашение являлось основной целью визита генсека ООН).

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее свое и страны.