Путин применил оружие массового поражения 6 июня, 19:26

Чем жила страна 06 июня 2023 года

● Путин применил оружие массового поражения. В ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС (60 км к востоку от Херсона). В зоне вероятного затопления оказались города и поселки ниже по Днепру, включая часть Херсона — всего 80 населенных пунктов. Херсонская ОГА объявила о срочной эвакуации. Ее, согласно объявлению МВД, проведут, в частности, в таких населенных пунктах: Николаевка, Ольговка, Львовское, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, частично город Херсон — остров Корабел. Украинские власти также призвали жителей оккупированной левобережной части Херсонской области позаботиться о безопасности.

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● Станция взорвана изнутри, она разрушена полностью, восстановить ее невозможно — оценка Укргидроэнерго. Уничтожена и значительная часть плотины.

● Президент Владимир Зеленский срочно провел заседание СНБО, по его итогам, кроме эвакуации, поручено обеспечить питьевой водой города и села на юге Украины, согласован комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за теракт.

● В Кривом Роге сложная ситуация с водоснабжением, введены ограничения для населения.

● ГУР и Укргидроэнерго предупредили о дополнительных рисках для оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

● Подрыв ГЭС россиянами называют крупнейшей рукотворной техногенной катастрофой последних десятилетий.

● Из-за подрыва Каховской дамбы может быть подтоплена Херсонская ТЭЦ. В Херсоне уже обесточены почти 12 тыс. потребителей, из-за этого могут возникнуть проблемы с водоснабжением.

● В Крыму (Керчь, Евпатория, Джанкой) резко упало качество воды, появились графики ее подачи потребителям.

● Генсек НАТО назвал подрыв Каховской ГЭС «возмутительным актом, который в очередной раз демонстрирует жестокость войны России в Украине».

● Стратегия Путина. Подрыв Каховской ГЭС соответствует стратегии российского диктатора по нападению на гражданские объекты. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. «Речь идет о чем-то, что имеет новое измерение, но вписывается в то, как Путин ведет эту войну», — сказал он.

● Оккупанты ударили и по себе. Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС гораздо больше пострадал левый (оккупированный) берег Херсонской области, чем правый. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

● Россия подрывом дамбы ГЭС хотела остановить освобождение защитниками Украины захваченных территорий и отвлечь внимание от событий в Белгородской области, но добилась противоположного эффекта. Такое мнение высказала в ТГ заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам Маляр, в критическом положении сейчас оказались жители временно захваченных населенных пунктов на территории Херсонской области и оккупированного Крыма, потому что, взорвав дамбу, россияне оставили их без пресной воды. Также оккупанты затопили свои же позиции, что «может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотичном порядке».

● В Кремле обвиняют Украину. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков цинично назвал разрушение Каховской ГЭС «умышленной диверсией властей Киева». Пытаясь отрицать ответственность российских оккупантов, он заявил, что якобы «диверсия» связана с «отсутствием успехов при контрнаступлении ВСУ», поскольку то «захлебывается».

● Стало известно, кто взорвал ГЭС. По предварительной информации, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада вооруженных сил РФ. Об этом рассказал Михаил Подоляк, советник руководителя ОП. Он напомнил, что согласно Женевским конвенциям, подрыв ГЭС — это несомненное использование неизбирательного оружия массового поражения.

● Самая большая экокатастрофа новейшей истории Европы. Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам Бухарестской девятки после подрыва ГЭС. Он заявил, что российский теракт вызвал крупнейшую рукотворную экологическую катастрофу в Европе за десятки лет. «К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне — обстрелами — физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими. Абсолютно сознательный, подготовленный взрыв. Они точно знали, что они делают», — сказал украинский лидер.

● Дело для ООН. Украина хочет созвать Совбез ООН из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Об этом говорится в заявлении МИД Украины по итогам экстренного заседания Совбеза. Среди других мер международного реагирования Киев предложил вынести вопрос российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействовать Механизм гражданской защиты Евросоюза.

«Призываем международное сообщество решительно осудить российский теракт на Каховской ГЭС. Обращаемся также к странам G7 и ЕС безотлагательно рассмотреть наложение на РФ новых дальновидных санкций, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль», — добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

● ООН как пародия на ООН. Между тем в ООН сегодня решили официально отметить так называемый «день русского языка», — соответствующее сообщение появилось на сайте организации (а вот сообщения о катастрофе на Каховской ГЭС там не появилось). «Это какой-то „прикол“? Вы серьезно там? Будет еще какая-то реакция на сегодняшний теракт? Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию», — написал по этому поводу Михаил Подоляк, советник руководителя ОП.

Позже ООН таки отреагировала на теракт, — в ее Twitter сообщили, что гражданское население не является целью для атак, но сообщение не содержит упоминания о тех, кто мог организовать подрыв.

● Энергосистема не пострадала. Подрыв Каховской ГЭС оккупантами и вызванные этим разрушения пока не повлияли на стабильную работу энергосистемы Украины. Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Об этом сообщила НЭК Укрэнерго. «Напомним, гидроэлектростанция с первых дней агрессии оккупирована и была заминирована россиянами, с ней потеряна технологическая связь, выдача мощности на подконтрольную территорию Украины с нее не осуществлялась», — пояснили в компании.

● Последствия катастрофы. А вот в Укргидроэнерго, оператора отечественных ГЭС, еще в 2020 году спрогнозировали последствия спуска воды из Каховского водохранилища. Из-за этого остановятся водозаборы, которые обеспечивают питьевой водой Никополь, Марганец и другие города, а также водозаборы промышленного водоснабжения Никопольского южно-трубного завода и около 50 небольших сельскохозяйственных водозаборов. Прекратят работу Главный Каховский (оросительный) канал (дает воду на Херсонскую область и юг Запорожской области) и канал Днепр — Кривой Рог, которые берут воду из Каховского водохранилища. Правда, этот прогноз предусматривал контролируемый спуск воды. И тогда уже не учитывалось водоснабжение по перекрытому Северо-Крымскому каналу.

● Ночь на 6 июня была напряженной и для страны в целом: снова по всем областям звучала воздушная тревога. Россия осуществила атаку дронами и ракетами, большинство целей было направлено на Киев. Воздушные силы ночью уничтожили 35 из 35 крылатых ракет.

● Большие потери врага. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 800 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 211 150 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 3860 (+12 за сутки), боевых бронированных машин — 7543 (+20), артсистем — 3603 (+36), РСЗО — 590 (+6), средств ПВО — 351 (+2), самолетов — 313 (+0), вертолетов — 299 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3212 (+23), крылатых ракет — 1171 (+35) и многое другое.

И напоследок:

● Рим прибыл в Киев. Президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Папы римского кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили украинскую формулу мира и подрыв Россией Каховской ГЭС. Также кардинал передал президенту письмо от понтифика.

Зеленский отмечал, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведет к установлению мира. Он подчеркнул, что россияне хотят воспользоваться паузой для наращивания способностей, дальнейшего наступления и для новой волны преступлений и террора. Со своей стороны, кардинал выразил солидарность Папы Франциска с украинским народом и заверил в готовности Святого Престола присоединиться к поиску путей реализации указанных гуманитарных инициатив.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.