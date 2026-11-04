Сейсмические политические изменения в США

Для украинцев у этих новостей еще одно измерение

Демократы не просто получают контроль в обеих палатах Конгресса, они получают его с огромным отрывом. Голоса еще считают, но, по прогнозам, Демократическая партия может иметь 54−55 голосов в Сенате и более 250 голосов в Палате представителей. Картина будет полнее ближе к обеду по украинскому времени.

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Дональд Трамп уже заявил, что примет результаты выборов и будет работать с демократами. «Я абсолютно готов признать эти результаты», — сказал он The New York Times. «Мы будем работать с демократами, и мы, вероятно, о чем-то договоримся». Но добавил, что будь его имя в бюллетенях, республиканцы победили бы по всей стране.

В реальности же республиканские кандидаты, выдвинутые и поддержанные Трампом, проиграли даже в традиционно республиканских штатах. В некоторых из этих штатов демократов не выбирали в Сенат десятилетиями. Техас (впервые за 38 лет), Канзас (за 94 года), Южная Каролина (за 28 лет), Северная Каролина, Айова, Огайо… И это касается не только сенаторов или конгрессменов, но и губернаторов во многих штатах.

Для украинцев эти новости имеют еще одно измерение. Среди проигравших есть крепкие союзники Украины в Конгрессе. Республиканские конгрессмены Брайан Фицпатрик, Майк Лоулер, Роб Бреснаган и Майк Кари. Сенаторки Сьюзен Коллинз и Дарлин Грэм (сестра Линдси Грэмма). Это вдобавок к тем проукраинским законодателям, которые в январе заканчивают свою карьеру в Конгрессе.

Другая знакомая украинцам республиканка в Палате представителей — уроженка Черниговщины Виктория Спартц — также проиграла выборы.

Словом, по состоянию на полночь по Вашингтону такие новости. Этой ночью по Америке прошлась большая голубая волна.

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Текст опубликован с разрешения автора