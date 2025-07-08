Невеселые разговоры. Что происходит между Трампом и Путиным

По поводу приостановления военной помощи Украине от США у России праздник был коротким. Потому что общая тенденция отношения к Америке сейчас вернулась, и уже любовь к Трампу немножко меньше. Потому что последний разговор между Трампом и Путиным был не из веселых. Можно предположить, что Трамп говорил Путину неприятные вещи. Хотя все же зависит от того, что подает пропаганда. И когда мы читали, что, на самом деле, ключевой темой разговора было решение о подготовке «совместных видео о традиционных ценностях», то понимаем писать о чем-то другом нельзя, поэтому и придумывают какую-то «белиберду», которой забивают мозги этих своих «посполитых». Поэтому сейчас в российской пропаганде американского направления некоторое опустошение, потому что, как вы знаете, от любви до ненависти — один шаг. Поэтому такое ощущение, что там сейчас разворачивается в сторону, что Америка снова будет плохой.

Что касается самого приостановления военной помощи (напомню, что мы сейчас говорим о той помощи, которая была еще отписана предыдущим американским президентом Джо Байденом), то, думаю, здесь есть две основные причины.