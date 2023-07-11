Хорошие намерения с печальными последствиями 11 июля, 09:25

Против брокерской компании Exante, услугами которой пользовалась значительная часть украинцев для покупки ценных бумаг на международных рынках капитала, ввели санкции. К чему это приведет?

Не так уж и много важных событий сейчас происходит на украинском финансовом рынке. На прошлой неделе их было два: резервы НБУ достигли новой рекордной отметки, за что мы уже не раз поблагодарили союзников, а против Exante, брокерской компании, услугами которой пользовалась значительная часть украинцев для покупки ценных бумаг на международных рынках капитала, украинские власти ввели санкции.

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Почему санкции? Существуют разные версии, почему на брокера были наложены санкции, но наиболее распространенная — это связи с Альфа-групп. Все справедливо — есть связи с врагом, нужно накладывать санкции. Закон должен работать. Но, если посмотреть немного шире и глубже, то возникает вопрос — кого все же наказала своим решением наша власть? Ведь, по разным оценкам, услугами компании пользовались почти сто тысяч украинцев, которые держали на счетах миллионы долларов. Клиентами Exante были известные украинские инвестиционные компании и банки, которые покупали ценные бумаги для своих клиентов. В один момент на прошлой неделе музыка перестала играть и все замерло. Вернее, все остановилось только для кипрского подразделения Exante, другие компании группы пока не трогают, но не исключено, что дело не ограничится Кипром.

Кто пострадал?