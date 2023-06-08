Над руинами Каховской ГЭС разливается море путинской лжи 8 июня, 12:43 NV Премиум

Сегодня меня выбесило вот что. Сразу перейду к сути дела

Некто Царев — украинец, чей IQ равен IQ моих трусов-боксерок, который бежал в аннексированный Россией Крым в 2014 году, умудрился запостить в Telegram кое-что «сверхинтересное». Это схемы поперечного разреза водосливной плотины Каховской ГЭС, намывной плотины Каховской ГЭС и машинного зала. И написал такие вот фантазии: «На Каховской ГЭС возможны два варианта:

Видео дня

1) затворы турбин опущены и сохранились. Тогда вода упадет до уровня, чуть выше тела плотины (21 метр в абсолютных отметках), и будет спокойно переливаться через него.

2) затворы турбин были подняты или разрушены. Тогда вода может опуститься вплоть до уровня основания дамбы… Для нас наилучшим развитием ситуации будет, если затворы опущены, и основание дамбы устоит. В этом случае уровень воды будет достаточным, чтобы сохранять некое препятствие на пути разлива остатков Каховского моря, которое будет защищать левый берег и ЗАЭС".

Теперь, просматривая фото и видео катастрофы произошедшей 6 июня по вине России, мы видим:

— Что-то около 150+ метров ширины водосброса, примерно половина из него разрушены. Его больше нет.

Физически это невозможно сделать « извне»

— Но самое главное, почти весь машинный зал исчез. Стены и крыши машинного зала буквально врезались в фундамент. В результате вода через эту самую большую брешь в плотине проходит над фундаментом.

И понимаем, что Царев написал полный бред.

Это значит, что для разрушения фундамента с турбинами должны были быть использованы сотни килограммов взрывчатки — ровно так, как хвастались эти два пьяных российских дебила еще в декабре — так, что стены и крыша машинного зала врезались в фундамент, который теперь полностью затоплен движущимися по его руинам водными массами.

Физически это невозможно сделать «извне». Этого не могут сделать HIMARS (которые, кстати, оставят следы-«кратеры», ни одного из которых не видно ни на одном видео плотины после катастрофы), и уж тем более «боевые водолазы», — как поясняют россияне. Причина: ни HIMARS, ни «боевые водолазы» не смогли принести достаточное количество взрывчатки и разместить ее внутри машинного зала, чтобы разрушить фундамент машинного зала.

…за исключением, конечно, игнорирования всех физических законов — точно так же, как Пудинг, Keystone Cops в Москве (так авто называет Генштаб РФ — NV), вся путинская машинерия по производству пропагандистской чепухи и все возможные фанаты Пудинга в соцсетях (все клянутся, что они «противодействуют западной лжи»), и это в каждом их отчете, посте и релизе.

Прежде всего: такого рода повреждения не могут быть вызваны «одним ударом» в 02:50 по местному времени, как описывают выжившие, живущие рядом с плотиной.

Действительно, масштаб повреждений разбивает даже рассказы тех немногих россиян, которые объясняют что-то вроде «мы хотели ее несильно повредить».

Что-то подобное годится для предположений, согласно которым «плотина была повреждена раньше, так что теперь она просто рухнула сама по себе» — на двух совершенно разных участках, и так массово, сразу?

… приберегите это для следующего научно-фантастического фильма…

В итоге то, что мы видим на разных фото и видео, ясно показывает, что все возможные «российские версии» этой истории — Ложь. Море лжи.

Ceterum censeo Russian armis esse extermino. («Кроме того, считаю, что российская армия должна быть уничтожена»). Да простит мои грамматические ошибки мой преподаватель-профессор по Латыни: ведь уроки этого языка я брал тридцать с лишним лет назад.

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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