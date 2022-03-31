Победители и проигравшие в путинской войне 31 марта, 15:03 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

С начала войны Путина против Украины прошел месяц

Фактически существуют две войны: война России, которая ведется в основном против украинских городов и мирного населения, и война, которую ведут Вооруженные силы Украины против российских войск. Россия выигрывает первую; Украина выигрывает последнюю.

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В идеале, переговоры приведут к прекращению огня и прочному урегулированию. Но скорее, если не вероятнее всего, конфликт продолжится еще в течение некоторого времени, особенно если Путин решит принять стратегию, которая снизит подверженность его войск боевым действиям и отвергнет согласованный результат переговоров на условиях, которые могло бы принять правительство Украины. Перефразируя Троцкого, результатом будет «ограниченная война, никакого мира».

Кто стал бы победителем и проигравшим при таком сценарии?

Проще всего указать на самого большого проигравшего: Россию. Теперь уже очевидно, что Путин не сможет достичь тех политических целей, к которым он, вероятно, стремился, а именно пройти маршем по Киеву и заменить правительство Президента Украины Владимира Зеленского на правительство, дружественное Кремлю. Война, выбранная Путиным, возможно, физически уничтожила большую часть Украины, но беспрецедентные санкции и экономическая изоляция, к которым привело его решение, разрушают Россию экономически.

Кроме того, многие талантливые россияне «проголосовали ногами» и покинули страну. Более того, российская армия была уничтожена (потеряв за месяц до 15 000 солдат) и разоблачена как нечто вроде потемкинской силы, на восстановление которой уйдут годы.

Когда речь идет об Украине, расчеты более сложные. Стойкость ее руководства, общества и вооруженных сил — это что-то невероятное. Национальная идентичность крепче, чем когда-либо; стойкое сопротивление Украины укрепило ее молодую демократию.

Но у этого укрепления очень высокая цена. По оценкам, десять миллионов украинцев — четверть населения — являются внутренне перемещенными лицами или беженцами. Экономика разрушена. Восстановление страны потребует много времени и много денег.

С начала войны Путина против Украины прошел месяц

НАТО, хотя и не прошел испытаний в военном плане, пока является крупным победителем. В результате российской агрессии альянс стал сплочённее и сильнее. Он также выигрывает от плохой работы российских вооруженных сил, которые, похоже, не могут сравниться с западным альянсом и от американского президента, который в него верит.

Германия, ее новое правительство и канцлер является еще одним крупным победителем. В ответе правительства канцлера Олафа Шольца подразумевается понимание того, что наследие предшественницы Шольца, Ангелы Меркель, сейчас явно более неоднозначно, поскольку она позволила Германии стать настолько зависимой от российской энергии.

Решение Шольца отменить строительство газопровода «Северный поток — 2», обязательство удвоить расходы на оборону и готовность направить оружие в Украину представляют собой драматические и существенные изменения. Единственное разочарование заключается в том, что немецкой экономике потребуются годы, чтобы избавиться от российского газа, реальности, которая обеспечивает критический балласт для российской экономики.

Президент США Джо Байден также победил. Он по большей части умело руководил политикой поддержки Украины, наказания России и, отвергнув призывы «к наземной операции» или установлению бесполетной зоны, сделал это, без риска начала Третьей мировой войны.

Байден также объединил союзников Америки, что было крайне необходимо после четырех лет правления Дональда Трампа и неумелого ухода США из Афганистана. Его единственная серьезная оплошность заключалась в том, что желая еще больше загнать Путина в угол он назвал его военным преступником и намекнул на смену режима, тогда как целью политики США является заставить Путина остановить войну и избежать любой эскалации.

Китай и его президент Си Цзиньпин находятся в худшем стратегическом положении, чем они были всего месяц назад. Столь тесно сотрудничая с Путиным, Си подвергает себя критике за ошибочное суждение, которое наносит ущерб репутации Китая и повышает риск того, что против него будут введены вторичные санкции.

В то время как Китай давно стремился разделить Запад, его сближение с Россией привело к противоположному результату, оттолкнув Западную Европу, где он делал значительные экономические успехи. Это также приведет к гораздо более жесткой политике США в отношении Китая и высветит цену, которую Китай мог бы понести, если бы он когда-либо предпринял военные действия против Тайваня.

В остальном, как и положено на войне, проигравших гораздо больше, чем выигравших. Организация Объединенных Наций и особенно Совет Безопасности выглядят беспомощными. Война плохо сказывается на глобальных усилиях по замедлению распространения ядерного оружия. Украина отказалась от своих запасов 28 лет назад в обмен на гарантии своей территориальной целостности, однако с 2014 года дважды подверглась вторжению. Кризис также негативно сказался на усилиях по борьбе с изменением климата, которые, по крайней мере временно, похоже, отошли на второй план по сравнению с мерами, направленными на обеспечение энергетической безопасности.

Это также серьезный кризис для тех, кто утверждал, что территориальные завоевания и войны между странами остались в прошлом, или для тех, кто в последние годы утверждал, что ситуация никогда не была лучше. События также идут вразрез с аргументами как левых, так и правых о том, что самая большая опасность для международной безопасности — это американское превосходство и что Соединенные Штаты могут спокойно сместить акцент на свои внутренние проблемы.

И последнее, но не менее важное — это вопрос о том, что этот конфликт будет означать для мирового порядка. Российское вторжение нарушило самый основной принцип стабильности в мире: угрозы или применение силы не могут изменить границы. Многое будет зависеть от того, избежит ли Путин ответственности за свою авантюру или цена, которую ему придется заплатить, превысит любой выигрыш. Это больше, чем что-либо другое, определит окончательный вердикт истории относительно того, что было выиграно и что было потеряно в путинской войне.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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