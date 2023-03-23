О чем договорились США и Китай, и кто будет вместо Путина 23 марта, 20:13 Эксклюзив NV

Война в Украине изменила будущую архитектуру безопасности, подходы к построению такой системы безопасности и отношение к этому делу всех влиятельных игроков

Был у них период осознать, что переустройство системы неотвратимо. Теперь они вроде как это осознали, а за осознанием приходит понимание того, что можно опоздать. То есть, необходимо в этой игре перехватывать инициативу. Я думаю, что как раз вот с этим и связаны все эти поездки, переговоры. Хотя некоторые из них вроде, как и не касаются этой темы, но, тем не менее, касаются. Тем не менее, речь идет об этом.

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Очень часто задают вопросы — а что дал визит Си к господину Пу, а что получил тот, а что получил другой, а почему это вообще произошло. Ну, во-первых, я хочу сказать, что ни тот, ни другой не получили желаемого результата. Си не получил однозначного согласия Путина принять его так называемый мирный план. Путин не получил однозначной поддержки со стороны Китая своей так называемой «СВО».

Я читал очень много оценок экспертов, очень хороших оценок экспертов, которые достаточно подробно, со знанием дела описывают, почему все такое происходит. И когда речь идет о последнем визите, то необходимо принимать во внимание предыдущие шаги Китая.