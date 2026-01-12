Создается впечатление, что это слишком хорошо скоординированная операция, чтобы назвать ее стихийным протестом

Откровенно говоря, почти весь вчерашний день и сегодняшнее утро я ломал голову над тем, как вообще относиться к протестам в Иране. Картина в результате получилась в некотором роде «двойственная»: то, что ощущается внутри Ирана, заметно отличается от того, что транслируется публике за его пределами.





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Я начну с того, что слышал из самого Ирана, и сознательно не буду использовать большинство популярных видеоматериалов. Пояснения следуют ниже.