Том Купер

Том Купер

Австрийский военный аналитик, специализируется на истории боевой авиации

Протесты в Иране — реальность vs пропаганда

12 января, 20:13
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Создается впечатление, что это слишком хорошо скоординированная операция, чтобы назвать ее стихийным протестом

Откровенно говоря, почти весь вчерашний день и сегодняшнее утро я ломал голову над тем, как вообще относиться к протестам в Иране. Картина в результате получилась в некотором роде «двойственная»: то, что ощущается внутри Ирана, заметно отличается от того, что транслируется публике за его пределами.

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Я начну с того, что слышал из самого Ирана, и сознательно не буду использовать большинство популярных видеоматериалов. Пояснения следуют ниже.

Теги:   Иран протесты в Иране Али Хаменеи Моссад ЦРУ

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