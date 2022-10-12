Почему у нас есть законное право уничтожить Крымский мост? 12 октября, 12:47

Украина имеет все необходимое для обоснованного уничтожения или значительного повреждения моста

На выходных украинцы имели удовольствие наблюдать за первым за период войны инцидентом на Крымском мосту через Керченский пролив.

На следующий день после атаки президент России Путин возложил ответственность за взрыв и повреждение моста на украинские спецслужбы, а сам инцидент назвал терактом, в очередной раз показав себя человеком, использующим юридическую терминологию по своему собственному, далекому от реальности усмотрению.

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Уже в понедельник Россия наглядно продемонстрировала всему миру, какая из сторон в этой войне использует военные удары с террористическим намерением запугивать гражданское население.

На что и как можно нападать во время войны?

Фундаментальные принципы международного гуманитарного права (далее МГП) определяют, что единственная законная цель государств во время войны заключается в ослаблении военных сил врага.

Равновесие между соображениями военной необходимости и требованиями гуманности лежит в основе МГП и находит более конкретное выражение в ряде основных принципов.

Полное или частичное его разрушение может давать нам явное военное преимущество

Основой МГП является принцип проведения различия, согласно которому стороны в вооруженном конфликте должны всегда различать гражданское население и комбатантов, а также гражданские объекты и военные объекты и соответственно направлять свои действия только против военных объектов.

Если невозможно избежать причинения случайного ущерба гражданским лицам или гражданским объектам, то действует принцип пропорциональности, согласно которому сторона, планирующая нападение или принимающая решение о нападении, должна воздержаться от него или отложить его, если нападение вызовет случайные потери жизни среди гражданского населения, ранение гражданских лиц и нанесет случайный ущерб гражданским объектам или и то и другое вместе, что было бы чрезмерным относительно конкретного и прямого военного превосходства, которое предполагается получить в результате нападения.

Между Украиной и Россией идет полномасштабная война и удары по мостам, железным дорогам, аэропортам с нашей стороны могут быть законными и вполне приемлемыми.

В ходе достижения цели «ослабить военные силы врага» право воюющих сторон выбирать методы или средства ведения войны, конечно, не ограничено, однако в случае Крымского моста у Украины есть все необходимое для обоснованного уничтожения или значительного повреждения моста, незаконно построенного на нашей территории и с помощью которого уничтожают украинских граждан, их имущество и инфраструктуру украинского государства.

Почему Крымский мост является военным объектом?

Что такое «военный объект»

Для того чтобы объект квалифицировался как военный, он должен отвечать двум критериям:

1. Объект вносит эффективный вклад в военные действия противника (т.е. не просто способствует достижению политических целей или поддерживает способность противника вести войну) и делает это посредством своего «характера» (характеристики объекта), расположения, назначения (в случае моста, например, перевозка боеприпасов, военной техники, личного состава).

2. Объект может квалифицироваться как военный, только если его уничтожение или нейтрализация дает явное военное преимущество. Преимущество должно быть конкретным и ощутимым, а не просто гипотетическим или вероятным.

В силу своего функционального назначения, расположения и использования российской армией Крымский мост как объект вносит эффективный вклад в военные действия против нашего государства.

Поэтому полное или частичное его разрушение при существующих обстоятельствах может давать нам явное военное преимущество, таким образом мост может быть атакован, поврежден или уничтожен.

Но ведь Крымский мост используется и гражданскими людьми?

Да, очевидно, что Крымский мост используется также и гражданскими россиянами, поэтому он является так называемым объектом двойного назначения.

Типичными примерами объектов двойного назначения являются объекты логистической инфраструктуры — дороги, мосты, железные дороги, порты и аэропорты.

Конечно, во время войны к законности атак на такие объекты могут возникать вопросы, но в том случае, если конкретный объект двойного назначения вносит «эффективный вклад» в военные действия противника, а его уничтожение, повреждение или нейтрализация дает явное военное преимущество, он квалифицируется как военный объект, независимо от его одновременного использования гражданскими людьми и в гражданских целях.

Важно отметить, что негативное влияние, которое может оказать для гражданского населения нападение на объект двойного назначения (на Крымский мост), не влияет на то, можно ли его отнести к категории военных объектов.

При нанесении ударов по Крымскому мосту Украина должна:

— Иметь достаточные доказательства перевозки по Крымскому мосту военной техники, боеприпасов и личного состава для участия в войне против Украины (с современной разведкой это не должно быть проблемой).

— Атаковать мост таким образом, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения, принимать при нападении меры предосторожности.

Мы должны соблюдать нормы международного гуманитарного права вне зависимости от поведения на поле боя России, принцип взаимности здесь не действует.

За нами и нашими действиями наблюдает весь мир, наша война является справедливой, а методы и средства ведения войны законными.

Ну а Крымский мост должен быть уничтожен.

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