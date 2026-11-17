● У Путина упал. «Сегодня каждый может видеть последствия для основной военной переправы с территории России в наш украинский Крым. Это результат уже седьмого этапа операции, которая проводилась несколько недель, была разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ», — так президент Владимир Зеленский охарактеризовал едва ли не самую громкую «бавовну» последнего времени — ночной удар по Крымскому мосту.

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В ночь на 17 ноября в районе временно оккупированной Керчи в Крыму прогремела серия мощных взрывов. Украина второй раз за сутки нанесла удар по мосту — символу российской оккупации полуострова. Мониторинговые паблики сообщали как минимум о 15 ударах по переправе; движение по ней было перекрыто. Утром появились кадры с места событий: выяснилось, что в воду полностью рухнула арка судоходного пролета автомобильной части моста (поврежденная накануне), а расположенная рядом железнодорожная арка получила повреждения.

Президент поблагодарил Службу безопасности, задействованные подразделения Сил обороны, министра обороны, главнокомандующего ВСУ и Генштаб ВСУ, а также производителей украинского оружия «за беспрецедентную операцию в ответ на российские удары по нашей инфраструктуре». По его словам, украинские защитники поэтапно уничтожали вражеские системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к конечной цели. Для этого, отметил Зеленский, использовались Dovbush, Вендета, Da Vinci, Січень, MICH 2000, Рута, Паляниця, Ан-197, FP-1, FP-5 Фламінго и Р-360 Нептун. «Сегодня — уже на ключевом этапе — образцово проявили себя беспилотники Паляниця, поразившие автомобильную часть моста, а также ракеты Нептун, дроны Рута и FP-5, поразившие железнодорожную часть. С помощью Фламінго наши воины осуществили управляемое поражение — и связь сработала на отлично до последних секунд», — подчеркнул глава государства.

«Россия ежедневно наносит удары по нашей инфраструктуре, в том числе по мостам, в Запорожье, Днепре, Киеве, Одесской области. Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась», — подчеркнул президент.

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● Генсек НАТО поддержал удары вглубь территории противника. Удары Украины по Керченскому мосту являются защитой страны от российской агрессии, которая подразумевает и атаки на логистические узлы, — такое заявление сделал Марк Рютте, генсек НАТО, перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

«Считаю важным, что Украина защищается, а это предполагает и нанесение ударов по логистическим узлам. Это неизбежно. Конечно, еще предстоит выяснить, что именно произошло, но, судя по кадрам в СМИ, операция была успешной, хотя, повторюсь, нужно дождаться точных данных о том, что именно случилось», — сказал генсек НАТО.

● Упало и треснуло. «Символ оккупации треснул», — написали в Генштабе ВСУ по поводу удара по Крымскому мосту, отметив, что над проливом прогремели мощные взрывы. Арка и пролет автомобильной части моста обрушились.

«Автомобильная часть мертва, и ни одна машина по ней не проедет. Железнодорожная ветка еще стоит, но уже с поврежденной аркой», — уточнили в Генштабе.

● Бровди обещает россиянам «увлекательные» путешествия по суше. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди показал беспилотники, с помощью которых был поражен Керченский мост. Он также напомнил, что удар был нанесен накануне встречи российского диктатора, президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.

«Москва падет из-за Крыма. Сакральный мост износился, пришло время резиновых лодок. Воняет — и даже смердит — историческим позором империи: удар царю „по-царски“ накануне важных геополитических маневров. Путешествия по суше в „родную гавань“ отныне заиграют новой палитрой. Гарантируем», — подчеркнул Бровди.

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● Сергей (Флеш) Бескрестнов, советник президента по технологическим вопросам, описывая атаку на Крымский мост, отметил, что техническое сообщество России «волнует вопрос, откуда у нас появилась стабильная связь в Крыму». Ведь перед операцией для Украины по «случайному стечению обстоятельств» ограничили доступ к Starshield. «…А мост прикрыт всем, чем только можно из средств РЭБ, — заверил Флеш и добавил: — Выдвигаются разные версии. Пусть это будет нашей маленькой тайной».

Помимо моста:

● У Путина снова горят НПЗ. Генштаб ВСУ сообщил о поражении одного из крупнейших нефтехимических комплексов РФ, расположенного в 1,5 тыс. км от Украины, — Газпром нефтехим Салават в Башкортостане.

Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ, способный перерабатывать около 10 млн т нефти в год.

● Война мостов. В ночь на 17 ноября Россия нанесла удары баллистическими ракетами по Южному и Северному мостам в Киеве. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания.

«Был отдельный доклад о ситуации с логистикой после ударов по мостам в Киеве. Этой ночью было четыре попадания баллистических ракет по Южному мосту и три — по Северному. Определили необходимые силы и средства, а также сроки восстановления», — рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что с представителями правительства отдельно обсуждалась реализация программы экстренной поддержки украинской логистики, о которой была достигнута договоренность с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Премьер-министр [Сергей Корецкий] доложил о первых решениях Еврокомиссии. Мы определили дальнейшие шаги. Даны отдельные поручения МВД Украины по реорганизации транспортных потоков: необходимы четкие резервные схемы работы транспорта, маршрутов и привлечения дополнительных сил на случай любого развития событий», — уточнил президент. Он добавил, что также заслушал доклад министра здравоохранения Виктора Ляшко об организации работы экстренной медицинской помощи в любых условиях в Киеве, Днепре, Запорожье и других городах Украины, где Россия стремится разрушить транспортное сообщение.

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● Движение через Днепр ограничено. Утром в Киеве временно перекрыли движение по Северному и Южному мостам после российских ударов, сообщили в КГГА. Ночью мэр столицы Виталий Кличко сообщил о попаданиях в оба моста во время атаки баллистическими ракетами на Киев. Общественный транспорт, маршруты которого проходили через эти переправы, курсирует с изменениями. В Киеве двое погибших в результате ночного удара по Оболонскому району, где было повреждено нежилое здание, сообщили в ГСЧС. Вследствие повреждения Южного моста пострадала и теплосеть, сообщил глава Дарницкой райгосадминистрации Александр Ковтунов.

Несмотря на новые ночные удары РФ, в Киеве планово возобновили движение трамваев и троллейбусов, которые вышли на свои постоянные маршруты. Автобусы, дублировавшие движение электротранспорта, больше не курсируют, сообщил Виталий Кличко. До этого из-за последствий предыдущих ударов РФ трамваи и троллейбусы в столице не ходили несколько недель.

А к вечеру было частично восстановлено движение по Южному мосту…

● Россияне наносили удары не только по Киеву. В ночь на 17 ноября российские военные атаковали баллистическими ракетами Запорожье, Днепр, Киев, Черкассы и Харьков. В Запорожье под удар попал объект промышленной инфраструктуры: погибли два человека, 42 получили ранения. В Черкасской области пострадали три человека. Утром 17 ноября Россия во второй раз ударила по Киеву баллистикой и атакует запад Украины.

Российские ночные удары нанесли новые повреждения украинской энергосистеме, в частности в Днепропетровской и Запорожской областях, заявили в Укрэнерго.

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Во время ночной и утренней массированной атаки РФ применила баллистические ракеты Искандер-М, Циркон и С-400, управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69, а также более 300 ударных дронов. Удалось сбить три ракеты Х-59/Х-69, три ракеты Бандероль/Дань-Т и 205 вражеских БпЛА типа Shahed (48 из них — реактивные). Информация о крылатых ракетах и 60 ударных БпЛА уточняется.

● Утром российские войска продолжили массированную атаку на Украину после ночного обстрела. Ударам беспилотников подвергся запад Украины, в частности Львовская, Хмельницкая и Тернопольская области, сообщали местные власти.

● Мадьяр приостановил движение. Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил о решении приостановить на два дня железнодорожное сообщение с Украиной из-за российских атак на Закарпатье. В частности, как он написал в Facebook, российский дрон упал в 300 метрах от вокзала Мукачево.

По словам Мадьяра, во время этого инцидента экипаж поезда, прибывшего из Венгрии, был эвакуирован. В связи с этим правительство приняло решение приостановить железнодорожное сообщение с Украиной 17−18 ноября.

● Представители Трампа будут вести переговоры с Европой, пока сам Трамп будет общаться с Си и Путиным. Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют на этой неделе встретиться с украинскими и европейскими официальными лицами для обсуждения гарантий безопасности и плана послевоенного экономического восстановления Украины. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Встреча в Берлине состоится 19 ноября. Она пройдет через неделю после того, как Уиткофф и Кушнер призвали Россию предложить послевоенную «архитектуру безопасности» для Европы — параллельную инициативу, которая, как они надеются, поможет положить конец войне.

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В этот же день президент США Дональд Трамп встретится в Китае с российским диктатором и лидером КНР Си Цзиньпином. Об Украине там, вроде бы, говорить не будут, однако — опять же, вроде бы, — накануне Путин обсудит эту тему с Си…

● Зеленский предлагает расширить опыт Олешек. Украина предложила провести гуманитарные операции еще в 10 населенных пунктах на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей по аналогии с операцией в Олешках — переговорная группа из Киева обсудит это предложение с американскими посредниками, сообщил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул важность того, чтобы США согласовали с Москвой расширение трехстороннего формата переговоров и включение в него европейских представителей, в частности «Е5» — Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польши, — а также Еврокомиссии, Европейского совета и НАТО.

● Украина готова провести обмен военнопленными уже в ближайшие недели, однако сроки его реализации будут зависеть от действий российской стороны и контактов с ней американских представителей, сообщил Владимир Зеленский.

Возвращаясь к теме Рамштайна:

● Будет новая поддержка. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг ожидает, что на очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины будут объявлены новые обязательства по предоставлению Киеву средств противовоздушной обороны. Об этом он заявил в Брюсселе по прибытии на заседание Контактной группы, которое он будет проводить совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

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«Сегодня я ожидаю услышать ряд заявлений от союзников Украины. В частности, от имени Соединенного Королевства я объявлю о новых обязательствах, касающихся прежде всего противовоздушной обороны», — заявил британский министр.

● Значительный вклад Германии. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи в рамках механизма PURL (prioritised Ukraine requirements list — перечень приоритетных потребностей Украины) на сумму 300 млн долларов. «Пакет сосредоточен на противовоздушной обороне — в частности, на управляемых ракетах для систем Patriot (модификаций PAC-2 и PAC-3)», — заявил он перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе. По его словам, наряду с Германией вклад в этот пакет в рамках инициативы PURL внесет Норвегия.

Также Германия передаст ранее обещанные системы IRIS-T, новые радары, боеприпасы для истребителей F-16 и дроны.

● А министр обороны Канады Дэвид Макгинти планирует объявить на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины о новых вкладах Оттавы в военную помощь Украине.

И напоследок:

● В Киеве появится туннель под Днепром. Американская компания Robbins выразила готовность обеспечить техническое сопровождение проекта строительства туннеля под Днепром, который станет дополнительным транспортным сообщением между правым и левым берегами Киева, сообщил Николай Калашник, министр восстановления, инфраструктуры и транспорта. «Следующий шаг — получение детализированных предложений от Robbins касательно необходимых исследований, оборудования и партнеров. Они лягут в основу конкретных технических и финансовых расчетов», — добавил он в своем Telegram-канале. Для реализации проекта необходимо определить маршрут и технические параметры туннеля, провести геологические изыскания и подготовить технико-экономическое обоснование. После этого можно будет определить стоимость и сроки выполнения работ.

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Ранее Калашник говорил, что проект тоннеля под Днепром в столице может стоить от 500 млн евро. Он отмечал, что уже ведутся предварительные переговоры с Европейским инвестиционным банком о привлечении 100 млн евро для начала строительства.

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.