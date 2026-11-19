Войны выигрывают на горючем. Генерал, который остался без него — обречен на поражение. А Керченский мост топлива не производит

Представьте себе идиллическую картинку. Утро. За окном — промозглая, серая, холодная ноябрьская слякоть… А я сижу в своем уютном кабинете на чердаке за рабочим столом… Под рукой большая кружка каппучино… Рисую «Метеоры»… С головой ушел в реконструкцию рисунка красного дьявола на истребителе F.Mk 8 с никнеймом Bowl 'Em Over… Словом, сижу себе, никого не трогаю… Красота, правда? Жизнь казалась прекраснее некуда…

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Так было до тех пор, пока мой единственный аккаунт в соцсетях не начал разрываться от новостей о ночных дальнобойных ударах Украины по России.

Просто Потрясающие Новости для Телеграм-канала Зеленского…