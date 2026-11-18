Российский и израильский блогер, выехал из России в марте 2022 года

Все смотрят на рухнувшую арку Крымского моста, но на самом деле произошло гораздо более важное событие — у Украины появился работающий инструмент для уничтожения мостов. И если она смогла снести самый мощный, самый дальний и самый хорошо охраняемый из них, — значит она сможет повторить эту операцию еще не один раз.

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Вся логистика российской армии держится на железных дорогах. Каждый день в армию надо доставлять десятки тысяч тонн топлива, снарядов, продовольствия, боевой техники и прочего снаряжения. С каждым вынесенным мостом это будет делать все дольше, сложнее, опаснее и дороже.

С каждым вынесенным мостом это будет делать все дольше, опаснее и дороже

Неизбежно возникающие при этом пробки и заторы станут прекрасной целью для украинских дронов. И армия, и мирные жители быстро почувствуют перебои со снабжением.

С большой долей вероятности часть населения из Крыма и оккупированных территорий захватчикам придется эвакуировать уже этой зимой. Иначе там начнется настоящая гуманитарная катастрофа

p.s.

Но не все так плохо и «напрасно злобствуют враги». В Москве торжественно началось строительство нового цирка за 66 млрд рублей (уверен, что смета еще и вырастет в несколько раз). Не хватает россиянам цирка в обычной жизни.

Улыбнитесь, товарищи.

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