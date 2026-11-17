Символ величайшей победы Путина рухнул
Как раз вовремя — перед «встречей победителей»
Ну что ж, когда Сталин в Ялте делил мир, никакого Крымского моста не было.
Ведь Путин хочет все, как у дедов. Ведь Путин хочет новую Ялту.
Теперь он поедет с Си и Трампом делить мир, будет рассказывать о победах. Мост здесь явно лишний. В 1945 году его не было.
Символ величайшей победы Путина рухнул как раз вовремя. С возрастом такое случается. Путин это знает. Неспроста же он постоянно хочет вернуться в прошлое.
Теперь этот раздел мира на троих выглядит более эпично.
Встреча трех гигантов.
Путин, который 5 лет берет Малую Токмачку.
Трамп, который строит бальный зал, уже 100 раз победил Иран и успешно проходит только когнитивные тесты.
И Си, у которого фондовый рынок ищет новое дно, демография рушится, а экономику спасают экспортом, субсидируемым ценой «всех денег мира». Хотя он, по крайней мере, еще не успел ввязаться в войну, которую не способен выиграть. Мудрый воин. Впрочем, возможно, это лишь «пока что».
Вот это — встреча победителей.
Почему только не в Ялте — вот вопрос. Что же мешает?
Текст опубликован с разрешения автора