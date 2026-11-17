Как раз вовремя — перед «встречей победителей»

Ну что ж, когда Сталин в Ялте делил мир, никакого Крымского моста не было.

Ведь Путин хочет все, как у дедов. Ведь Путин хочет новую Ялту.

Теперь он поедет с Си и Трампом делить мир, будет рассказывать о победах. Мост здесь явно лишний. В 1945 году его не было.

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Символ величайшей победы Путина рухнул как раз вовремя. С возрастом такое случается. Путин это знает. Неспроста же он постоянно хочет вернуться в прошлое.

Теперь этот раздел мира на троих выглядит более эпично.

Встреча трех гигантов.

Путин, который 5 лет берет Малую Токмачку.

Трамп, который строит бальный зал, уже 100 раз победил Иран и успешно проходит только когнитивные тесты.

И Си, у которого фондовый рынок ищет новое дно, демография рушится, а экономику спасают экспортом, субсидируемым ценой «всех денег мира». Хотя он, по крайней мере, еще не успел ввязаться в войну, которую не способен выиграть. Мудрый воин. Впрочем, возможно, это лишь «пока что».

Вот это — встреча победителей.

Почему только не в Ялте — вот вопрос. Что же мешает?

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Текст опубликован с разрешения автора