Сегодня ночью Украина нанесла России действительно болезненное и (что главное) стратегическое поражение, которое окажет сильное влияние на ход войны

Керченский мост — это стратегический объект, который не просто позволяет обеспечивать оккупационную группировку, но и является ключевым элементом жизнеобеспечения всего Крымского полуострова, где проживают около 3 млн человек.

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Разрушение Керченского моста делает логистику в Крым значительно более дорогой и в разы более опасной. Транспортный коридор через оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей находится под плотным огневым контролем ВСУ.

Последствий три:

1. Усложнение снабжения оккупационных войск.

2. И без того убыточная экономика Крыма из-за многократного удорожания логистики уходит в еще более глубокий минус.

3. Резкое снижение уровня жизни в Крыму и высокая социальная напряженность.

И не носитесь с путинской методичкой об «ответном ударе» по мостам в Киеве

Повторюсь: это не разовый эффект, который можно исправить. Это стратегическое преимущество Украины на годы, которое никак нельзя нивелировать в условиях войны.

Вооруженные Силы Украины работают над освобождением Украины от российско-фашистских захватчиков.

***

Нужно напомнить азы. 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Это не было местью за наше нападение, поскольку мы на них никогда не нападали. Не было ни атак на Керченский мост, ни атак на НПЗ, ни атак на Питер и Москву. Мстить было еще не за что. Они просто напали на нас — атаковали ракетами наши города, энергетику, больницы, мосты.

А сейчас Путин утверждает, что это Украина напала на Россию и они были вынуждены защищаться.

Когда Путин так нагло лжет — это понятно. Он начал захватническую войну, которую не может закончить, и теперь пытается переложить ответственность за разрушение России и ее перспектив на Украину.

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Но я не понимаю, почему так нагло лгут «украинчики», которые носятся с путинской методичкой об «ответном ударе» по киевским мостам?

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Очевидно, что удар Путина по киевским мостам через Днепр не является ответом на разрушение Керченского моста, а лишь свидетельством того, что Россия наконец нашла технологический способ нанести прицельный удар.

Единственная разница по сравнению с 2022 годом, когда россияне разносили в клочья украинскую инфраструктуру, заключается в том, что в 2022-м нам нечем было ответить, а сейчас — есть.

Я обращаюсь ко всем свидетелям «возмездия» за Керченский мост: если вы настолько тупы, что не понимаете причинно-следственных связей (и не способны осознать, что своим нытьем о «возмездии» русских помогаете путинской пропаганде), то просто… замолчите, чтобы ваша тупость не была столь заметной…

Армия работает!

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Текст опубликован с разрешения автора