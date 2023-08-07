Экстремалы в Крыму. Что происходит с туризмом на полуострове 7 августа, 13:21

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Не надо быть профессионалом в туризме, чтобы представлять принципиальную несовместимость туризма и военных действий. Итак, для понимания крымских реалий туристического сезона 2023 года вполне достаточно прочитать перечень атак с помощью беспилотных (безэкипажных) воздушных и морских дронов по военным объектам на территории Крыма с 1 июня по 30 июля 2023 года и одновременно посмотреть фото инструкций для туристов по прохождению осмотра при проезде по мосту через Керченский пролив.

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За первые 2 месяца летнего курортного сезона 2023 года в оккупированном Крыму произошло как минимум 39 атак с использованием беспилотников и ракет на военные и инфраструктурные объекты. 10 из них непосредственно повлияли на транспортные перевозки — автомобильные и/или железнодорожные.

Обращает внимание то, что основной курортно-туристический регион Крыма — Южный берег, то есть Большая Ялта и Большая Алушта, отсутствуют на карте воздушных атак. Однако это не означает, что российские туристы там чувствуют себя в безопасности.

Авторы, которые на собственном многолетнем опыте знают, как выглядят набережные и площади основных курортных городов Крымского полуострова во время высокого сезона, уверенно делают вывод, что в 2023 году массового туристического потока в Крыму просто нет как такового.

Более того, имеются все основания предполагать, что в ближайшие дни может наблюдаться существенный отток тех туристов, кто осмелился во время войны спланировать отдых в оккупированном Крыму или отправить на полуостров своих детей (которые автоматически взяли на себя роль «живого щита»).

Южный берег отсутствует на карте воздушных атак

Когда вам попадается в СМИ официальная оценка туристического потока в Крым, надо понимать, что все это носит пропагандистский характер и показатели там завышены в 2−3 и даже в 4 раза. Они учитывают всех, кто въезжает на полуостров, в том числе дополнительное имеющееся население в количестве около 1 млн человек, включая военных и членов их семей, которые переехали в Крым из России после оккупации 2014 года, и могут по несколько раз в год выезжать в РФ и возвращаться. Количество ночевок в туристических заведениях не публикуется.

В связи с оккупацией и масштабной войной в Крыму коренным образом изменилась и продолжает меняться туристическая логистика. До оккупации в 2000-х годах сформировались устойчивые многолетние пропорции транспортных туристических потоков: 67% — железнодорожным транспортом, 20% — автомобилем, 13% — самолетом.

В 2015—2017 гг., по данным оккупационного «правительства Крыма», из общего числа гостей Крыма 45% прибыли на авиатранспорте, 41% — по паромной переправе; 14% — на автотранспорте. 15 мая 2018 г. была открыта автомобильная часть моста через Керченский пролив, 25 декабря 2019 г. — железнодорожная часть для пассажирского транспорта и 30 июня 2020 г. — для грузового; в связи с этим показатели логистики еще больше изменились. В 2020 г. в оккупированный Крым прибыли на автотранспорте 70%, авиа — 25%, по железной дороге — 5%.

После начала войны единственный крымский аэропорт в Симферополе прекратил функционировать, а мост через Керченский пролив неоднократно подвергался атакам и повреждениям, то есть поток авиационных туристов перестал существовать, а пользование мостом через Керченский пролив стало рискованным.

Заметим, что система отчетности по количеству туристов является «статистической традицией» советских времен. В те годы этот показатель рассчитывался по количеству проданного хлеба в условиях, когда весь хлеб производился на государственных предприятиях (как правило, это были 1−2 предприятия в каждом городе). В те времена такой оценочный показатель имел смысл. После перехода производства хлеба в огромное количество частных пекарен такая статистика вовсе перестала быть адекватной.

В 2010—2013 годах в крымской туристические отрасли начался переход к расчетам объема туристического потока через принятый в мире показатель «количества ночевок». Но завершить этот переход до оккупации Крыма не успели.

В таких условиях оценить реальное количество туристов возможно только с применением показателя «средней продолжительности пребывания туристов в Крыму». В 1980-х годах (когда был достигнут максимальный показатель количества туристов — 8,3 млн человек в 1988 году) средняя продолжительность пребывания одного туриста в Крыму составляла 20−24 дня. В условиях СССР это соответствовало стандартной продолжительности ежегодного отпуска.

В 2000-х годах средняя продолжительность пребывания туристов в Крыму сократилась до 10−14 дней. Это соответствовало новым тенденциям на рынке труда. В годы оккупации Крыма, по данным местной статистики, этот показатель сократился до 7 дней.

Например, оккупационные органы власти Крыма отчитались, что в 2019 году Крым принял 7,43 млн человек. С учетом данных о средней продолжительности пребывания туриста 7 дней реальное количество туристов по сравнению со статистикой 1980-х годов (8 млн человек, средняя продолжительность пребывания 20−24 дня) можно оценить в 2−2,5 млн человек.

Реальный размер туристического потока в оккупированный Крым до начала масштабной войны составлял до 2,5 млн человек в год — то есть в 2−2,5 раза меньше, чем расчетная оценка количества туристов до оккупации (5−6 млн человек, 10−14 дней) и в 3,2 раза меньше, чем в советские времена (8 млн человек, 20−24 дня).

Реальный размер туристического потока на оккупированный полуостров в 2022 году можно оценить в размере до 1,5 млн человек, а в текущем, 2023 году он по имеющимся данным уменьшения бронирований может быть оценен в размере до 1 млн человек в годовом измерении (при условии, если сезон 2023 г. все же будет продолжаться в виде «экстремального туризма под обстрелами»).

Текст опубликован с разрешения автора

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