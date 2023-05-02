Крым сдадут нам без боя? 2 мая, 18:01

Чем жила страна 2 мая 2023 года

● Крым сдадут нам без боя? Украина возьмет Крым без боя, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью The Atlantic. По его словам, в Киеве говорят о военно-политическом освобождении оккупированного РФ полуострова.

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Сейчас Россия превращает Крым в крепость, пишет издание. После того, как Москва перекроет там дороги, железные дороги и водные пути, много российских «обитателей» полуострова, особенно недавние иммигранты, сами убедятся, что им было бы лучше жить в другом месте. Некоторые из них уже бежали после взрыва на Керченском мосту и других «бавовн» на полуострове, отметило The Atlantic. «Крым мы возьмем без боя», — убежден Резников.

● Контрнаступление как успешный кейс. Успех украинского контрнаступления будет иметь большое значение для продолжения легкости поддержки со стороны партнеров, убежден министр обороны Алексей Резников: «Мои партнеры на всех встречах, в телефонных беседах и на Рамштайне всегда говорят одну и ту же вещь: „Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло времени. И в итоге мы видим вашу победу“. Это важно. Безусловно, все политики, за ними стоят парламенты, которые согласовывают или не согласовывают какие-то вещи. А за парламентами стоят избиратели», — сказал он Интерфакс-Украина. Поэтому, по мнению министра, конечно, им будет легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине при наличии успешных кейсов.

● Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден: решение США о предоставлении истребителей F-16 будет связано с результатами контрнаступления. По его словам, F-16 — это один из трех приоритетов в вопросах военной поддержки от союзников, вместе с артиллерийскими снарядами и бронетехникой.

● США снова помогут. Белый дом в ближайшее время объявит об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом рассказал Джон Кирби, представитель Совета по нацбезопасности США.

● Кремль готовит «жест доброй воли»? На фоне поражений на поле боя Россия может озвучить очередной «жест доброй воли» под предлогом техногенной катастрофы на территории своей страны, заявил Алексей Резников. По словам Министра обороны, в Кремле уже ищут варианты возможных сценариев, каким образом можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.

● Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на наступлении на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. В этих районах ВСУ отразили 41 атаку, сообщил утром Генштаб ВСУ. Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке — в этих двух городах продолжаются тяжелые бои, украинские военные держат оборону.

● Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский приехал к военным на Бахмутском направлении. Вместе с командирами он принял ряд «необходимых решений».

● Цена Бахмута. По оценкам Вашингтона, за последние пять месяцев боев за Бахмут было убито 20 тыс. российских оккупантов. Общие потери страны-агрессора в этом направлении достигают 100 тыс. человек. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

● Минус 460. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 191 420 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3701 (+1 в сутки), боевых бронированных машин — 7193 (+1), артсистем — 2930 (+9), РСЗО — 544 (+0), средств ПВО — 298 (+3), самолетов — 308 (+0), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2477 (+1) и многое другое.

● Банковая не знает о Папе. Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана, касающейся полномасштабной агрессии России. Об этом сообщил CNN со ссылкой на неназванного чиновника, «близкого к Офису президента».

После визита в Венгрию 30 апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в тайной «миротворческой миссии», чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.

● Военное положение продлено. Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации на 90 дней — с 20 мая по 18 августа. Это уже седьмое голосование парламента за военное положение с самого начала полномасштабного вторжения России.

● Реестр пропавших. В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. В пресс-службе Минреинтеграции пояснили: в нем будут собраны и централизованы данные о пропавших (ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, особые приметы).

● Залужный, Резников и проект касательно 30 тыс. Топ-представители ВСУ и силовых структур просят Верховную Раду отложить рассмотрение законопроекта № 8312, содержащего поправку о возврате военным доплат в 30 тыс. грн. Соответствующее письмо опубликовал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Среди подписантов — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, а также главы МВД, Генштаба, Госпогранслужбы, СБУ и командующий Нацгвардией.

● В Киеве будет национальный мемориал. Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект о создании Национального военного мемориального кладбища в Киеве. Об этом сообщила один из его инициаторов — народный депутат от СН Анна Пуртова. Ранее она объясняла, что для кладбища предлагают выделить 100 га в Быковнянском лесу на Броварском проспекте. 8 га уже выделил Киевсовет, еще 90 га должно было предоставить государство.

● А еще Рада приняла постановление, признающее политический режим в России как рашизм и осуждает его идеологические основы и общественные практики. В документе отмечается, что признаками рашизма считается массовое и систематическое нарушение прав человека как внутри РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины, также преследование граждан за малейшие проявления инакомыслия, которые в современной России трактуются исключительно как измена «национальных интересов».

● Зерновой коридор завтра попытаются реанимировать. Переговоры по соглашению при посредничестве ООН, которое позволит безопасный экспорт украинского зерна через Черное море, запланированы на 3 мая. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на украинского чиновника. Он на условиях анонимности сказал, что в переговорах примут участие все стороны — Украина, ООН, Турция и РФ.

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, обеспечивало экспорт зерна из украинских черноморских портов, который был заблокирован из-за российского вторжения. Москва дала понять, что не позволит соглашению продолжаться после истечения срока его действия (18 мая), поскольку не был выполнен ряд ее требований по содействию экспорту российского зерна и удобрений.

И наконец:

● Цены будут падать. Украина вошла в стойкий дезинфляционный тренд, позволяющий прогнозировать дальнейшее снижение цен. Такую оценку озвучил глава НБУ Андрей Пышный. «Цены будут снижаться. Спрос на валюту уменьшается. Это результат, в том числе, и той монетарной политики Национального банка, которая многим не нравилась и сейчас не нравится», — добавил он.

Нацбанк уже пересмотрел свой прогноз инфляции на конец года. «Если в декабре мы прогнозировали инфляцию на уровне 18,7%, то к концу года мы прогнозируем 14,6%», — отметил Пышный.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.