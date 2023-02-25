Это должна быть конечная цель войны 25 февраля, 07:13 Эксклюзив NV Есть только две наземные линии связи, две основные дороги, которые соединяют Крым с Россией. Одна дорога проходит через Керченский мост (Фото:REUTERS)

Украина никогда не будет в безопасности и никогда не сможет восстановить свою экономику, пока Россия оккупирует Крым

Колонка записана в рамках специального интервью Бена Ходжеса на полях Kyiv Jewish Forum-2023, прошедшего 15−16 февраля

Если посмотреть на карту, можно увидеть, что расстояние от Одессы до Севастополя по прямой составляет всего 300 километров. Таким образом, Черноморский флот уже способен нарушать или пресекать коммерческие перевозки, идущие в Одессу и из нее. Мы знаем, что около 100 судов с зерном стоят в порту Одессы и ее окрестностях, ожидая проверки российским инспектором, прежде чем они смогут выйти через проливы. Это возможно только потому, что российский Черноморский флот — каким бы слабым он ни был — базируется в Севастополе.

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И конечно, пока они оккупируют Крым, они могут продолжать блокировать доступ в Азовское море и из него. Так что даже после того, как будет освобожден Мариуполь — его порт никогда не сможет восстановиться и нормально функционировать, пока Россия контролирует вход и выход в море. И мы знаем, что они не будут выполнять заключенные соглашения. Я имею в виду, что любые переговоры с Москвой должны начинаться с предпосылки, что они не собираются выполнять договоренности. Поэтому необходимо создать убедительные протоколы их соблюдения.

Итак, с экономической точки зрения, они могут доминировать на всем черноморском побережье Украины из Крыма. С точки зрения безопасности, Крым уже является стартовой площадкой для российских беспилотников, для российских ВВС. Это значительная логистическая база. И если бы в рамках каких-то переговоров Украина согласилась бы — или на нее для этого надавили, — отдать России Крым, тогда русские просто подождали бы пару лет, пока мы потеряем к этой теме интерес, переключимся на что-то другое, — и начали бы все снова. Поэтому Крым является решающей территорией. Как только Украина его освободит, за ним последует Донбасс.

Ключевым потенциалом, необходимым, на мой взгляд, для освобождения Крыма, является то, что сделает его непригодным для дислокации российских войск, и тогда они просто не смогут там оставаться. Как вы знаете, Крым размером примерно со штат Массачусетс.