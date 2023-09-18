«Вставной зуб» империи. Как Россия использует Черноморский флот 18 сентября, 09:50

Россия не от хорошей жизни начинает выполнять условия соглашения о базировании Черноморского флота, заключенного еще в 90-е годы

Новости о возможных повреждениях кораблей Черноморского флота Российской Федерации перестали уже восприниматься как сенсационные. Потеря каждого корабля — тяжелый удар для Черноморского флота. Ведь сегодня этот флот используется Россией не только как важный инструмент в войне с Украиной, но и как средство дестабилизации во всем черноморском бассейне.

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Россия пыталась сделать все возможное, чтобы вытеснить из Черного моря корабли других стран. А сегодня Украина, которая практически потеряла флот еще на этапе оккупации Крыма в 2014 году, «убеждает» российские корабли оставлять позиции, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

И уже появляются предположения, что основная часть Черноморского флота будет вынуждена перебазироваться из Севастополя в Новороссийск. Если это действительно произойдет, то получится, что Россия не от хорошей жизни начинает выполнять условия соглашения о базировании Черноморского флота, заключенного еще в 90-е годы.

Ведь тогда казалось очевидным, что базирование Черноморского флота России в Севастополе — временное явление. Что Украина просто предоставляет соседнему государству возможность подготовиться к перебазированию флота в Новороссийск. Ведь даже действующая Конституция Украины делала невозможным пребывание на территории страны иностранных военных баз и для Черноморского флота было сделано специальное исключение в переходных положениях к Конституции.

Но у российского руководства были другие планы. Уже тогда. Президент Борис Ельцин настаивал на подписании соглашения о статусе Черноморского флота и без достижения взаимопонимания по этому вопросу отказывался и от государственного визита в Киев, и от подписания так называемого «большого договора» между Россией и Украиной.

Мало уничтожить чужой военный флот — важно построить свой собственный

В Москве исходили из того, что не может быть ничего более постоянного, чем временное базирование. Что сама база Черноморского флота в Севастополе превратит этот город во «вставной зуб» империи на украинской земле, позволит влиять на политическую ситуацию в Крыму и не допустить превращения полуострова в обычный украинский регион.

Судьба Черноморского флота, статус Севастополя с первых лет после распада Советского Союза превратились в часть российской внутриполитической повестки дня. Севастополь рассматривался как ключ к возможной оккупации если не всей Украины, так Крыма — наверняка.

Практически сразу после достижения соглашения о базировании Черноморского флота в Севастополе в Москве начали думать как продлить срок этого базирования и договориться о разрешении обновить его корабли. Ведь договоренности с Украиной — благодаря Евгению Марчуку — как раз и не предусматривали такого обновления.

Черноморский флот должен был уйти из Севастополя после окончания срока соглашения, так зачем же ему новые корабли и подводные лодки? И Черноморский флот медленно, но верно превращался в свалку металлолома.

Настоящим «спасителем» Черноморского флота стал Виктор Янукович. Харьковские соглашения как раз и позволили превратить Черноморский флот в классический оккупационный контингент, добиться появления новых кораблей и увеличения количества военнослужащих. Такой флот уже был готов сыграть ведущую роль в оккупации Севастополя и всего Крыма. И сыграл.

Именно поэтому без уничтожения этого оккупационного контингента деоккупация Крыма не будет легкой задачей. Да и в Черном море будет неспокойно. Так что уничтожение каждого корабля — это и есть самая настоящая борьба за мир и торжество международного права.

Но не нужно иллюзий. Можно уничтожить даже весь Черноморский флот. Однако после окончания войны Турция снова откроет проливы для российских военных кораблей. И через несколько лет Россия получит возможность восстановить свой флот в Черном море. Да, надеюсь, уже не в Севастополе, а в Новороссийске. Но это будут те самые «пираты XXI века». Угроза никуда не исчезнет, она может только усилиться.

Поэтому мало уничтожить чужой военный флот — важно построить свой собственный.

Безопасность украинских берегов будет обеспечена только тогда, когда Украина будет иметь свои военно-морские силы, способные конкурировать с российским флотом и не давать ему возможности угрожать соседним странам. Это и должно стать одним из важнейших выводов российско-украинской войны.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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