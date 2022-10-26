Дьявол кроется в деталях. Какой рычаг использует Россия 26 октября, 16:11

Проблемы оккупированных РФ территорий на постсоветском пространстве — уже не просто территориальный спор из далекого прошлого

В своем выступлении перед участниками парламентского саммита «Крымской платформы» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что механизм «Крымской платформы» может послужить примером для других гуманитарных и дипломатических платформ, «которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то захвачены — от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий», — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Оставлю в стороне вопрос Курильских островов — это наследие Второй Мировой войны и в данном случае Российская Федерация должна решить проблему, которая досталась ей и Японии от Советского Союза (причем нужно признать, что советское руководство времен Никиты Хрущева было куда более конструктивным в своих подходах, чем российское руководство времен Владимира Путина).

Однако проблемы фактически оккупированных Российской Федерацией территорий на постсоветском пространстве — это, уверен, уже не просто территориальный спор из далекого прошлого. Каждая из таких проблем превращает страну, которая лишилась своей международно признанной территории, в государство-инвалида. Каждая из таких проблем позволяет России использовать самопровозглашенные республики в качестве рычага давления на сопредельные государства, блокировать их самостоятельный выбор, создавать поводы для вмешательства в их внутренние дела, в конце концов, начинать войны.

Не решена ни одна из проблем тридцатилетней давности

Необходимо признать, что еще в 80-е годы потенциал национальных конфликтов на территории Советского Союза был серьезно недооценен и западными наблюдателями, и обществом в самих бывших советских республиках.

Общим местом стали разговоры о том, что Советская империя распалась «фактически бескровно», если не считать нескольких небольших этнических и региональных конфликтов в нескольких сравнительно небольших республиках. Словом, как хорошо, что на такой огромной территории не повторилась Югославия!

Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Именно в этом «если не считать». Да, Грузия или Республика Молдова — это небольшие страны. Но, думаю, именно фактический контроль России над частью их территорий стал и механизмом, и моделью для последующих действий Кремля.

В начале 90-х мы обсуждали конфликт между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах, объявление «независимости» Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья (при этом Россия продолжала признавать территориальную целостность всех республик бывшего СССР — даже если фактически содействовала сецессии).

Спустя 30 лет конфликт вокруг Карабаха все еще далек от завершения, более того, на территории самого региона появились российские военнослужащие, с чем согласилось и армянское, и азербайджанское руководство.

«Независимость» Абхазии и Южной Осетии признана Россией, при этом их вооруженные силы фактически объединены с российской армией. Приднестровье продолжает существовать в качестве никем не признанной «республики», находящейся под российским протекторатом. Не решена ни одна из проблем тридцатилетней давности!

Но при этом еще в 2014 году Россия заявила о «присоединении» украинского Крыма, а в 2022 году предприняла попытку аннексии еще четырех украинских регионов, в том числе так называемых «народных республик» Донбасса, чью независимость признала за несколько месяцев до «присоединения». И это — сознательная политика агрессии, нивелирования значимости государственных границ и суверенитета независимых стран.

Что произойдет, если международному сообществу не удастся добиться возвращения России к ее международно признанным границам и отказа от поддержки и спонсирования конфликтов на постсоветском пространстве? Инструментарий дестабилизации продолжит применяться, уверен, всюду, где этого захочет Кремль. И спустя несколько лет к списку конфликтов и территориальных «приобретений» Москвы, думаю, придется добавить новые регионы. А к списку «государств-инвалидов» — новые страны, развитие которых захочет остановить Россия.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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