НАТО вместо Крыма. В чем здесь опасность 17 августа, 11:54

Такое мнение, пусть даже и высказанное в неофициальном порядке, таит в себе угрозу для международного права как такового

Слова руководителя аппарата генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина может стать членом НАТО, отказавшись от части своих территорий, произвели в Украине настоящий эффект разорвавшейся бомбы, их комментировали даже на официальном уровне, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Впрочем, внимательный анализ информации показывает, что никаких официальных и даже неофициальных заявлений руководитель аппарата генерального секретаря НАТО не делал, менять Крым и другие оккупированные украинские территории на членство в НАТО не предлагал. На конференции в норвежском Арендале Стиан Йенссен лишь поделился подробностями дискуссий среди представителей стран-членов НАТО об условиях, на которых Украина могла бы быть принята в Альянс. И идею «отказа от территорий» в обмен на гарантии членства назвал одним из дискутируемых вариантов и своим личным мнением.

Хотя, очевидно, что и такое мнение, пусть даже и высказанное в неофициальном порядке, таит в себе угрозу — даже не для Украины, а для международного права как такового. Потому что если мы согласимся жить в мире, где одна страна может оккупировать территорию другой, а потом получить одобрение и легитимизацию своих разбойничьих действий, то почему должны рассчитывать на то, что другие авторитарные государства не захотят повторить сомнительные «достижения» Владимира Путина?

В странах НАТО хотят, чтобы война не повторилась

Тем не менее, важен сам факт того, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО продолжаются — и не прекращаются даже сейчас, во время военных действий. Что никто не собирается откладывать поиск механизмов для вступления Украины в НАТО до окончания войны. И — что наиболее важно в словах Стиана Йенссена — так это то, что в странах НАТО хотят, чтобы война не повторилась. Именно в этом главный смысл будущего присоединения Украины к Альянсу.

В эти 18 месяцев мы слышали немало прогнозов о том, что это не последняя война, что после этой войны будут новые, что Украине нужно готовиться к повторению российской агрессии… Но, уверен, на самом деле — если только Украина присоединится к НАТО — это и будет последняя война России против Украины. Со странами Альянса ни Путин, ни его преемники тягаться вряд ли будут.

Поэтому Украине важно, думаю, не просто наблюдать за дискуссиями о вступлении страны в НАТО, но и активно в этих дискуссиях участвовать. Настаивать на том, что наше присоединение к Альянсу должно быть не только спасением Украины от будущих войн, но и успехом международного права, его легитимным восстановлением. Что нельзя менять оккупированные территории на безопасность, потому что восстановление территориальной целостности Украины — это тоже вопрос безопасности и будущего мирного развития Европы. Что даже если вопрос деоккупации захваченных Россией земель не так просто будет решить военным путем, не может быть никакого политического решения, которое могло бы легитимизировать агрессию России и попытки аннексии чужих территорий.

Ну и самое важное — у России не было, нет и не может быть права вето на расширение Альянса. И нельзя, уверен, превращать вопрос оккупации Крыма и украинских областей в такое искусственное право вето.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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