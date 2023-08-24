Между Крымом и Косово нет ничего общего 24 августа, 19:12

С какими бы аргументами ни выступал президент Сербии, необходимо признать самое главное — нельзя сравнивать Косово и Крым

Во время визита украинского президента в Афины состоялась его встреча с одним из гостей балканского саммита, созванного греческим премьер-министром Константинасом Мицотакисом — президентом Сербии Александаром Вучичем. Такие контакты трудно назвать регулярными. Во время войны президенты Украины и Сербии встречались лишь однажды, в кулуарах одного из международных саммитов. Так что можно даже сказать, что это был первый продолжительный контакт глав государств. И понятно, почему именно сейчас. Вучич, чья страна все еще не присоединилась к санкциям ЕС против России — и это несмотря на статус Сербии как кандидата в члены ЕС — крайне незаинтересован в том, чтобы Украина признала независимым Косово, бывшую сербскую автономию, признанную в качестве суверенного государства десятками стран мира. Совсем недавно он даже предупредил, что если Украина признает Косово, то «потеряет все», — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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В Киеве могли воспринять это заявление сербского президента как скрытую угрозу, но на самом деле Вучич, скорее всего, говорил о том, что, признав Косово, Украина откажется от общего принципа, согласно которому части территории государств не могут претендовать на суверенитет — то есть пытался сравнить Косово с Крымом и другими территориями Украины, которые находятся под оккупацией. И на самом деле это очень опасный тезис.

Оккупированные территории Украины с Косово уже сравнивал президент России Владимир Путин — и это сравнение вызвало нескрываемое раздражение в Белграде. Потому что, если по логике «друга сербов» Путина, он имел полное право признать «независимость» Крыма, то почему другие страны не могут признать суверенитет Косово? Разве это не подрывает сербские позиции? Но, уверен, на самом деле сравнение хромает — и сильно. Косово действительно было автономией в составе Сербии и в годы социалистической Югославии, и после распада СФРЮ. Однако признание независимости этой территории стало результатом попытки настоящего геноцида, совершенного диктаторским режимом Слободана Милошевича и соответствующих решений Международного суда ООН.

Косово никогда не было оккупировано третьей страной

В Крыму или на Донбассе не было ничего даже отдаленно напоминающего Косово. Не было многолетнего движения за суверенитет. Не было никаких силовых действий со стороны центральной власти. Не было изгнания населения с родных мест. Все было ровным счетом наоборот. Беженцы, военные действия, репрессии — результат российской оккупации, а вовсе не конфликта местного населения с украинской властью.

Ну и самое важное — Косово никогда не было оккупировано третьей страной. В Косово есть миротворцы, но они не претендуют на суверенитет самого Косово и не пытаются повлиять на мнение Сербии об этом суверенитете, напротив — постоянно указывается, что Белград и Приштина должны прийти к согласию. Ну и, наконец, самое важное — территория Косово никогда не была присоединена к какому-либо государству. И это при том, что подавляющее большинство населения Косово, как и соседней Албании — этнические албанцы. При этом Сербия, отказывающая Косово в признании, успешно сотрудничает с Албанией.

Поэтому, с какими бы аргументами ни выступал президент Сербии, необходимо признать самое главное — нельзя сравнивать Косово и Крым. Независимость Косово — результат сложных процессов, происходивших на Балканах на протяжении десятилетий. «Независимость» Крыма — фикция, результат оккупации полуострова российскими войсками. По поводу этой «независимости» не было даже референдума. А «референдум» о присоединении новоявленного «независимого государства» к России прошел при очевидных нарушениях украинского и местного законодательства, был плохо поставленным политическим спектаклем.

Косово остается независимым государством и спустя 15 лет после провозглашения независимости. Крым был формально «независимым» буквально считанные дни, он немедленно был присоединен к Российской Федерации. В других оккупированных регионах Украины вообще не церемонились — в Херсонской и Запорожской областях вопросы о «независимости» и присоединении к России включили в один и тот же бюллетень фиктивного «референдума». В Косово референдумы и выборы проходят в присутствии международных наблюдателей. В Крыму и украинских областях «голосования» проходили под дулами автоматов российских оккупантов.

Знает ли об этом Александар Вучич? Уверен, конечно же, знает. Он опытный и информированный политик. Но бывший главный пропагандист — министр информации — в той самой власти Слободана Милошевича — без колебаний использует фактор Крыма для того, чтобы избежать самой возможности признания Косово Украиной — при том, что в отличие от Сербии Косово является бескомпромиссным союзником Украины с первого же дня агрессивной войны.

Впрочем, вопрос признания независимости Косово — это прерогатива руководства Украины, речь даже не об этом. А о том, что украинцы, уверен, не должны позволять Белграду спекулировать на теме Косово и Крыма и проводить параллели между независимостью Косово и «суверенитетом» и присоединением к России Крыма и других украинских земель. Потому что это и есть тот самый нарратив Владимира Путина — «Крым и Косово — ярчайший пример двойных стандартов».

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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