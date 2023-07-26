Спектакль Путина в оккупированном Крыму 26 июля, 13:07

Похоже, Путину мало одобрения его действий в социологических опросах, уроков ненависти в школах и телевизионной пропаганды

Российский вице-премьер и куратор туристической отрасли Дмитрий Чернышенко прибыл в Крым: еще несколько дней назад он пообещал провести отпуск на оккупированном полуострове, «если его отпустят». И подчеркнул, что поедет по Крымскому мосту «на поезде, как положено». Дмитрия Чернышенко, похоже, «отпустили» — пока что, как видим, поработать «свадебным генералом» и пообещать денег на развитие крымского туризма, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

Видео дня

После ударов по Керченскому мосту Кремлю необходимо доказать, что полуостров остается безопасным курортным направлением. И если уж высокопоставленные чиновники сюда приезжают, чтобы поинтересоваться развитием туристической отрасли, то «простому человеку» уж точно стоит поехать в Крым, а не только на переполненные пляжи Сочи или Адлера.

Уверен, поездка Чернышенко — еще одно доказательство того, что Кремль стремится использовать россиян в качестве «пушечного мяса» отнюдь не только на фронте. Любое ответственное правительство не призывает соотечественников отправляться отдыхать в зоне боевых действий. Любое — но только не правительство Владимира Путина! Сразу же после очередного взрыва на Керченском мосту среди россиян стали распространять инструкции о «безопасном маршруте» по так называемому «сухопутному коридору», то есть по оккупированной украинской территории в непосредственной близости от зоны боевых действий.

Сейчас в социальных сетях появляются бодрые отчеты тех, кто проехал по этому маршруту и был в восторге от разбомбленного российской армией Мариуполя…

Так с каждым днем войны российские чиновники превращают своих сограждан в заложников войны. Теперь, похоже, Путину мало одобрения его действий в социологических опросах, уроков ненависти в школах и телевизионной пропаганды.

Теперь, вероятно, ему нужно, чтобы россияне предпринимали конкретные шаги по поддержке войны. Кто-то направлялся на фронт. А кто-то ехал в Крым, чтобы продемонстрировать остальным «безопасность» отдыха на полуострове. И, уверен, задача российских чиновников — участвовать в этом спектакле заманивания людей поближе к зонам риска. Чем, собственно, и занимается в оккупированном Крыму российский вице-премьер.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

