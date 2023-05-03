Для Путина сакральная территория — это не Крым 3 мая, 12:43

Война изменила все

Возможность освобождения Крыма военным путем все чаще обсуждается украинскими политиками и экспертами как само собой разумеющийся вопрос. Более того, многие эксперты даже утверждают, что в случае успешного наступления ЗСУ на российские позиции освободить Крым будет гораздо проще, чем Донбасс с его усиленной линией укреплений, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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В том, что Крым стал одной из наиболее реальных и легитимных целей для Сил обороны Украины, российскому президенту Владимиру Путину, уверен, следует винить исключительно самого себя. Ведь до 24 февраля 2022 года об освобождении Крыма в Украине говорили исключительно в мирном, дипломатическом контексте, в надежде, что рано или поздно Россия захочет вернуться к соблюдению норм международного права.

Да и для Запада «сакральный» Крым был неким исключением из правил. Ведь это был единственный регион в Европе со времен Второй Мировой войны, который не просто был оккупирован, но и аннексирован. Во всех остальных конфликтах речь шла о появлении самопровозглашенных государств, о сепаратизме, но никогда — о присоединении части одного государства к другому.

Крым перестал был исключением

Поэтому Украине настоятельно советовали оставить Крым «за скобками» урегулирования отношений с Россией и сосредоточиться на Донбассе. Ведь Донбасс-то Россия не присоединяла и «признавала» территориальную целостность Украины — правда, без Крыма.

Война изменила все. Но не только война, конечно. Еще и решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Крым перестал был исключением. Чем сегодня он отличается от других аннексированных Россией регионов Украины? Ну или тех регионов, которые Россия намеревалась аннексировать и наверняка аннексировала бы, если бы не украинские воины.

Таким образом, исключений больше нет. Когда в западных медиа утверждают, что именно освобождение Крыма приведет к эскалации войны, я задаюсь вопросом: а чем Севастополь, собственно, отличается от еще не освобожденного Донецка и уже освобожденного Херсона? Неужели до сих пор не ясно, что все эти разговоры о «сакральности» Крыма — всего лишь мифологическое оправдание необходимости получить укрепленный плацдарм для оккупации украинского юга?

Потому что если что-то действительно воспринимается президентом Владимиром Путиным и многими его соотечественниками в качестве сакральной территории, которую нужно завоевать и удержать, то это вовсе не Крым. Точнее — отнюдь не только Крым.

Похоже, это вся Украина.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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