Лучшее доказательство катастрофических последствий для России. За что уволили командующего ЧФ РФ 12 августа, 12:23

По данным российских источников Черноморского флота уволен командующий ЧФ РФ адмирал Игорь Осипов

Це найкраща демонстрація катастрофічних для Росії наслідків вибухів на авіабазі Новофедорівка у Криму. На авіабазі базується головна ударна сила Чорноморського флоту — 43-й морський штурмовий авіаполк. 9 серпня внаслідок одночасних вибухів двох складів зберігання боєприпасів за даними космічних знімків знищено за мінімальними оцінками 8 російських бойових літаків, за даними Генштабу ЗСУ — 9 літаків.

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Фактично, 43-й полк розгромлений. Знищено приблизно половина боєздатних літаків, та більша частина також дуже вартісного боєкомплекту, завдано важких втрат інфраструктурі авіабази.

Однак Міноборони РФ ніяких втрат не визнало взагалі, а дані космічних знімків російська влада попросту не коментує і робить вигляд, що нічого не відбулось, хоча весь світ говорить по успішну та результативну атаку українців на російську авіабазу. Російська пропаганда мовчить і намагається відволікти увагу якимись іншими інформаційними приводами, Кремль демонструє абсолютну безпорадність та програш інформаційної війни. Мовчить і Путін, і його речник Сергій Пєсков, бо як пояснити, яким це чином вписується у заяви керівника РФ, що «спецоперация идёт по заранее утверждённому плану»? Виявляється, Росія не здатна надійно обороняти Крим.

Виявляється, Росія не здатна надійно обороняти Крим

Цікаво, що навіть після знищення флагманського крейсера Москва, на якому тримав свій прапор адмірал Осіпов, його не зняли з посади. Але після вибухів, внаслідок яких, за заявою МО РФ, нібито не будо ніяких втрат, адмірал втратив посаду.

Це засвідчує, що російська авіація зазнала нечуваної в своїй історії після Другої світової війни поразки.

Судячи з характеру вибухів, авіабаза, скоріше за все, була підірвана внаслідок вдалої диверсії українців. Нема ніяких інших влучань, вибухнули майже одночасно два віддалених склади.

Новим командувачем ЧФ, за даними російських медіа, призначений війн-адмірал Віктор Соколов. Подивимося, скільки протримається під ударами українців на своїй посаді новий російський начальник.

9 серпня — ще одна історична перемога України над російськими окупантами, і демонстрація усьому світу, що Україна перемагає у війні з Росією, і розгром армії Путіна — це абсолютно реальний сценарій, українцям варто допомагати.

Текст опубліковано з дозволу автора

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