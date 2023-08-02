Настоящая пиратская армада. Какую роль играет Черноморский флот РФ 2 августа, 11:13

Атака морских дронов на патрульные корабли Черноморского флота России вновь продемонстрировала, что о былой неуязвимости флота говорить уже не приходится

Времена, когда моряки ЧФ Российской Федерации безнаказанно уничтожали и похищали корабли ВМС Украины, когда унижали своих соседей по бухте Севастополя, ушли в прошлое. Уверен, прошлым может стать и роль Черноморского флота РФ как оккупационного контингента, — пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

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Это действительно своеобразная роль. После распада Советского Союза России не удалось сохранить своих войск на территории Украины. К изумлению российского руководства практически все военнослужащие, проходившие службу в военных округах на территории Украинской ССР, присягнули новому независимому государству.

И тогда России понадобился новый оккупационный контингент, контингент-«якорь», который бы не позволил Украине — и, во всяком случае, Крыму — уйти из-под кремлевского контроля. Таким контингентом и стал Черноморский флот. Не случайно Борис Ельцин настаивал на сохранении российского флота в Крыму во время переговоров с Леонидом Кравчуком. После победы на выборах 1994 года Леонида Кучмы — кандидат вел компанию под пророссийскими лозунгами, поддерживавшимися Кремлем и его избирателями — Ельцин отказывался лететь в Киев и ставить свою подпись под «большим договором», пока не был окончательно обозначен статус Черноморского флота России.

За столом переговоров о судьбе флота не договоришься

Но окончательно флот вписался в роль оккупационного контингента уже во времена Виктора Януковича. Тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву без особых усилий удалось навязать своему пророссийскому коллеге пресловутые «Харьковские соглашения», которые позволили приступить к обновлению флота и значительно усилили его роль в жизни Крыма и Севастополя.

Предшественники Януковича — каким бы ни было их отношение к России — просто следили за тем, как флот превращался в металлолом. Похоже, Янукович и Медведев стали настоящими спасителями Черноморского флота РФ. Дорога к оккупации и аннексии Крыма была открыта. В оккупации Севастополя Черноморский флот Российской Федерации сыграл, можно сказать, решающую роль. В оккупации Крыма — одну из ведущих.

Именно поэтому, пока корабли ЧФ России хозяйничают в Черном море, рассчитывать на стабильность в регионе не приходится. Черноморский флот РФ — уверен, настоящая пиратская армада, главной функцией которой остается дестабилизация ситуации в Черном море, угрозы Украине, Грузии и странам НАТО и сохранение контроля над оккупированным Крымом. И понятно, что за столом переговоров о судьбе флота не договоришься — Россия не раз опрокидывала этот стол.

Похоже, надежда только на беспилотники.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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