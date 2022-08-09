Ракеты ВСУ, похоже, впервые долетели до Крыма 9 августа, 18:46

Чем жила страна 9 августа 2022 года

● Ракеты ВСУ, похоже, впервые долетели до Крыма. В оккупированном Россией Крыму прогремели несколько мощных взрывов, сообщило Крыминформ. По данным издания, удар пришелся по Новофедоровке — это Сакский район, западная часть захваченного россиянами полуострова. Мощные столбы дыма от взрывов видны как на суше, так и в море.

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● В соцсетях сразу появились сообщения о том, что удар пришелся на район, в котором располагается военный аэродром россиян. Позднее так называемый «глава Крыма» Аксенов подтвердил информацию о том, что взрывы случились именно на этом объекте. Если туда, за пару сотен километров от линии фронта, действительно долетели ракеты ВСУ, этот случай станет первым примером атаки на крымские «точки» врага.

● Минобороны РФ, естественно, заявило, что «все идет по плану»: мол, причиной взрыва стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов», произошедшая в 15:20 на аэродроме Саки. Никто, якобы, не пострадал, как не пострадала и авиатехника. При этом позже крымские «власти» рассказали о пяти пострадавших.

● После серии взрывов в Новофедоровке на место происшествия выехало большое количество машин скорой помощи. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил прокремлевский Telegram-канал Baza. Затем в районе объявили эвакуацию из домов, расположенных рядом с воинской частью, в которой случились взрывы.

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● У Зеленского подсчитали, что потери ВСУ сократились в разы. Ежедневные потери в рядах ВСУ сократились примерно в три раза по сравнению с началом июня. Такую оценку в беседе с BBC Украина озвучил Михаил Подоляк, советник главы ОП. Он сказал, что сейчас Украина теряет примерно 30−50 военных в сутки, тогда как в первые дни лета этот показатель достигал 100−200: «Я думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5 — 3 раза от той цифры». При этом, по словам Подоляка, более точную информацию может дать Генштаб.

● Советник главы ОП пояснил, что ранее большие потери ВСУ были связаны с переходом на второй этап войны: «Начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь». Теперь же по логистическим центрам армии очень эффективно работают украинские РСЗО. Кроме того, идет передислокация российской армии по всей линии фронта. «И третье — наши уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются», — добавил Подоляк.

● 9 июня министр обороны Алексей Резников рассказал, что каждый день Украина теряет до сотни бойцов убитыми и до 500 ранеными. А чуть ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что на фронте ежедневно погибают 60−100 украинских военных, еще 500 получают ранения.

● У Байдена считают, что фокус войны сместился. Ситуация на востоке Украины стабилизировалась, считают в Пентагоне. И сейчас основной фокус войны сместился на южное направление. Случилось это после того, как РФ начала перемещать туда силы под натиском ВСУ. Об этом сообщил Колин Каль, замминистра обороны США.

● По словам представителя Пентагона, обе стороны несут потери, а эта война является самым интенсивным обычным конфликтом в Европе со времен Второй мировой. «Но у украинцев есть много преимуществ, не последним из которых является их воля к войне», — добавил он.

● Наступление почти без успехов. Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы существенно продвинуться в Донецкой области, считают в Минобороны Великобритании.

● В сводке ведомства в Twitter говорится, что в течение выходных РФ продолжала концентрировать усилия на укреплении обороны на юге Украины, однако несмотря на это, ее оккупационная армия продолжала атаковать украинские позиции в Донецкой области.

● За последние 30 дней наступление России на город Бахмут было ее самым успешным направлением на Донбассе, однако за это время врагу удалось продвинуться всего на 10 км, отметили в британском Минобороны.

● Натиск на востоке остановлен. Украинские военнослужащие остановили вражеские наступления на нескольких направлениях на Донбассе. Также были обезврежены вражеские разведгруппы.

● В сводке Генштаба ВСУ сказано, что на Донецком направлении при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации армия РФ проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить украинские подразделения с занятых рубежей.

● На Краматорском направлении войска РФ вели огонь возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.

● Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут. Украинские военные нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом закончилось наступление террористических войск РФ возле Зайцево.

● На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Авиация РФ нанесла удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка.

● Оккупанты вели наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имели и отошли.

● Триста «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 640 своих военных, из них 300 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Бахмутском направлениях.

● Также оккупанты лишились более 11,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1817 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 4076 (+6), артсистемы — 964 (+4), реактивные системы залпового огня — 261 (+1), средства ПВО — 133 (+1), самолеты — 223 (+0), вертолеты — 193 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 757 (+3) и многое другое.

● Качество солдат РФ серьезно снизилось. Американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке за 8 августа указал, что российская армия, вероятно, все чаще использует в Украине неподготовленные и плохо обученные подразделения (например, набранные из заключенных) — в том числе для того, чтобы контролировать население в оккупированных частях Украины.

● Российские батальоны, говорят в ISW, сформированные недавно для компенсации потерь РФ, «вероятно, хуже подготовлены, менее профессиональны и еще более жестоки» по отношению к украинцам на оккупированных землях, чем профессиональные российские солдаты или даже призывники, прошедшие хотя бы формальную военную подготовку до переброски в Украину.

● Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил подробности ночных взрывов в городе. По его словам, есть убитые и раненые среди российских оккупантов.

● Миллиардная помощь от Пентагона. США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, который будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS и 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

● Пентагон подтвердил, что в рамках передачи военной помощи США поставили Украине противорадиолокационные ракеты.

● HIMARS много не будет. Украина получила достаточно систем РСЗО HIMARS, заявил замглавы Пентагона Колин Каль. Он напомнил, что к ВСУ уже прибыли 16 систем такого типа. «Это действительно достаточно много. Опять же, эти системы, по нашим оценкам, не нужны сотнями» — подчеркнул Каль.

● Представитель Пентагона добавил, что эти системы точного наведения для конкретных типов целей, а ВСУ используют их именно так.

● Новое «оружие возмездия». Зенитно-ракетные комплексы MASAMS пока находятся не в Украине, на данный момент идет подготовка к их передаче. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Соответственно, уже принято решение правительством Норвегии. Ожидаем, речь идет о двух батареях», — пояснил он.

● Игнат также прокомментировал наличие ракет к системе ПВО в новом пакете помощи США. «Ракеты к NASAMS — это ракеты американского производства: AIM-120 AMRAAM-ER, которые используются в зенитно-ракетном комплексе NASAMS. Безусловно, нам будут необходимы эти ракеты, когда придут эти системы», — добавил он.

● Ранее в Воздушных силах ВСУ объясняли, что NASAMS — именно тот комплекс, который в современных условиях ведения боевых действий позволит Украине «разворачивать свои ПВО со скрытых позиций, быть мобильными». У NASAMS есть шесть ракет, а дальность поражения комплекса достигает 40 км.

● Турки дали бронетранспортеры. ВСУ получили первую партию новых турецких бронетранспортеров Kirpi. Видео с бронемашинами опубликовано на странице Оперативной группировки войск Каховка в ФБ.

● Ожидается прибытие в Украину еще 150 турецких бронемашин.

И для финала:

● Эстония готова закрыть границы для россиян. Премьер Эстонии Каи Каллас призвала Евросоюз немедленно прекратить выдачу виз россиянам. Об этом она написала в Twitter. По словам Каллас, посещение Европы — «это привилегия, а не право человека», поэтому ЕС гражданам РФ ничего не должен.

● «Авиасообщение из России закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония и Латвия — единственные точки доступа). Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — потребовала глава эстонского правительства.

● Русская нефть через Украину не идет. Поставки российской нефти транзитом через территорию Украины по нефтепроводу Дружба остановлены с 4 августа. Об этом сообщил российский Интерфакс со ссылкой на заявление российской компании Транснефть.

● При осуществлении платежа от 22 июля 2022 года за транзит по территории Украины в августе текущего года денежные средства были возвращены на счет Транснефти 28 июля 2022 года. «Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», — подтвердил пресс-секретарь Транснефти Игорь Демин.

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