Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Ракеты ВСУ, похоже, впервые долетели до Крыма

9 августа, 18:46

Чем жила страна 9 августа 2022 года

● Ракеты ВСУ, похоже, впервые долетели до Крыма. В оккупированном Россией Крыму прогремели несколько мощных взрывов, сообщило Крыминформ. По данным издания, удар пришелся по Новофедоровке — это Сакский район, западная часть захваченного россиянами полуострова. Мощные столбы дыма от взрывов видны как на суше, так и в море.

Видео дня

В соцсетях сразу появились сообщения о том, что удар пришелся на район, в котором располагается военный аэродром россиян. Позднее так называемый «глава Крыма» Аксенов подтвердил информацию о том, что взрывы случились именно на этом объекте. Если туда, за пару сотен километров от линии фронта, действительно долетели ракеты ВСУ, этот случай станет первым примером атаки на крымские «точки» врага.

Минобороны РФ, естественно, заявило, что «все идет по плану»: мол, причиной взрыва стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов», произошедшая в 15:20 на аэродроме Саки. Никто, якобы, не пострадал, как не пострадала и авиатехника. При этом позже крымские «власти» рассказали о пяти пострадавших.

После серии взрывов в Новофедоровке на место происшествия выехало большое количество машин скорой помощи. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил прокремлевский Telegram-канал Baza. Затем в районе объявили эвакуацию из домов, расположенных рядом с воинской частью, в которой случились взрывы.

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● У Зеленского подсчитали, что потери ВСУ сократились в разы. Ежедневные потери в рядах ВСУ сократились примерно в три раза по сравнению с началом июня. Такую оценку в беседе с BBC Украина озвучил Михаил Подоляк, советник главы ОП. Он сказал, что сейчас Украина теряет примерно 30−50 военных в сутки, тогда как в первые дни лета этот показатель достигал 100−200: «Я думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5 — 3 раза от той цифры». При этом, по словам Подоляка, более точную информацию может дать Генштаб.

Советник главы ОП пояснил, что ранее большие потери ВСУ были связаны с переходом на второй этап войны: «Начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь». Теперь же по логистическим центрам армии очень эффективно работают украинские РСЗО. Кроме того, идет передислокация российской армии по всей линии фронта. «И третье — наши уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются», — добавил Подоляк.

9 июня министр обороны Алексей Резников рассказал, что каждый день Украина теряет до сотни бойцов убитыми и до 500 ранеными. А чуть ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что на фронте ежедневно погибают 60−100 украинских военных, еще 500 получают ранения.

● У Байдена считают, что фокус войны сместился. Ситуация на востоке Украины стабилизировалась, считают в Пентагоне. И сейчас основной фокус войны сместился на южное направление. Случилось это после того, как РФ начала перемещать туда силы под натиском ВСУ. Об этом сообщил Колин Каль, замминистра обороны США.

По словам представителя Пентагона, обе стороны несут потери, а эта война является самым интенсивным обычным конфликтом в Европе со времен Второй мировой. «Но у украинцев есть много преимуществ, не последним из которых является их воля к войне», — добавил он.

Наступление почти без успехов. Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы существенно продвинуться в Донецкой области, считают в Минобороны Великобритании.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в течение выходных РФ продолжала концентрировать усилия на укреплении обороны на юге Украины, однако несмотря на это, ее оккупационная армия продолжала атаковать украинские позиции в Донецкой области.

За последние 30 дней наступление России на город Бахмут было ее самым успешным направлением на Донбассе, однако за это время врагу удалось продвинуться всего на 10 км, отметили в британском Минобороны.

● Натиск на востоке остановлен. Украинские военнослужащие остановили вражеские наступления на нескольких направлениях на Донбассе. Также были обезврежены вражеские разведгруппы.

В сводке Генштаба ВСУ сказано, что на Донецком направлении при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации армия РФ проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить украинские подразделения с занятых рубежей.

На Краматорском направлении войска РФ вели огонь возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.

Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут. Украинские военные нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом закончилось наступление террористических войск РФ возле Зайцево.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Авиация РФ нанесла удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка.

Оккупанты вели наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имели и отошли.

● Триста «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 640 своих военных, из них 300 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Бахмутском направлениях.

Также оккупанты лишились более 11,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1817 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 4076 (+6), артсистемы — 964 (+4), реактивные системы залпового огня — 261 (+1), средства ПВО — 133 (+1), самолеты — 223 (+0), вертолеты — 193 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 757 (+3) и многое другое.

● Качество солдат РФ серьезно снизилось. Американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке за 8 августа указал, что российская армия, вероятно, все чаще использует в Украине неподготовленные и плохо обученные подразделения (например, набранные из заключенных) — в том числе для того, чтобы контролировать население в оккупированных частях Украины.

Российские батальоны, говорят в ISW, сформированные недавно для компенсации потерь РФ, «вероятно, хуже подготовлены, менее профессиональны и еще более жестоки» по отношению к украинцам на оккупированных землях, чем профессиональные российские солдаты или даже призывники, прошедшие хотя бы формальную военную подготовку до переброски в Украину.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил подробности ночных взрывов в городе. По его словам, есть убитые и раненые среди российских оккупантов.

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Миллиардная помощь от Пентагона. США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, который будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS и 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Пентагон подтвердил, что в рамках передачи военной помощи США поставили Украине противорадиолокационные ракеты.

HIMARS много не будет. Украина получила достаточно систем РСЗО HIMARS, заявил замглавы Пентагона Колин Каль. Он напомнил, что к ВСУ уже прибыли 16 систем такого типа. «Это действительно достаточно много. Опять же, эти системы, по нашим оценкам, не нужны сотнями» — подчеркнул Каль.

Представитель Пентагона добавил, что эти системы точного наведения для конкретных типов целей, а ВСУ используют их именно так.

● Новое «оружие возмездия». Зенитно-ракетные комплексы MASAMS пока находятся не в Украине, на данный момент идет подготовка к их передаче. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Соответственно, уже принято решение правительством Норвегии. Ожидаем, речь идет о двух батареях», — пояснил он.

Игнат также прокомментировал наличие ракет к системе ПВО в новом пакете помощи США. «Ракеты к NASAMS — это ракеты американского производства: AIM-120 AMRAAM-ER, которые используются в зенитно-ракетном комплексе NASAMS. Безусловно, нам будут необходимы эти ракеты, когда придут эти системы», — добавил он.

Ранее в Воздушных силах ВСУ объясняли, что NASAMS — именно тот комплекс, который в современных условиях ведения боевых действий позволит Украине «разворачивать свои ПВО со скрытых позиций, быть мобильными». У NASAMS есть шесть ракет, а дальность поражения комплекса достигает 40 км.

Турки дали бронетранспортеры. ВСУ получили первую партию новых турецких бронетранспортеров Kirpi. Видео с бронемашинами опубликовано на странице Оперативной группировки войск Каховка в ФБ.

Ожидается прибытие в Украину еще 150 турецких бронемашин.

И для финала:

● Эстония готова закрыть границы для россиян. Премьер Эстонии Каи Каллас призвала Евросоюз немедленно прекратить выдачу виз россиянам. Об этом она написала в Twitter. По словам Каллас, посещение Европы — «это привилегия, а не право человека», поэтому ЕС гражданам РФ ничего не должен.

«Авиасообщение из России закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония и Латвия — единственные точки доступа). Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — потребовала глава эстонского правительства.

Русская нефть через Украину не идет. Поставки российской нефти транзитом через территорию Украины по нефтепроводу Дружба остановлены с 4 августа. Об этом сообщил российский Интерфакс со ссылкой на заявление российской компании Транснефть.

При осуществлении платежа от 22 июля 2022 года за транзит по территории Украины в августе текущего года денежные средства были возвращены на счет Транснефти 28 июля 2022 года. «Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», — подтвердил пресс-секретарь Транснефти Игорь Демин.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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Теги:   Крым Ракетные удары Война в Украине РСЗО HIMARS NASAMS Новофедоровка

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