Крым: четыре сценария будущего 5 мая, 17:34

Жизнь в Крыму уже никогда не будет такой, какой она была, начиная с аннексии 2014 года. А потому не лишним будет определить основные сценарии вероятного развития событий относительно дальнейшей судьбы и статуса украинского Крыма

Сегодня информационное пространство заполнено сообщениями о контрнаступлении. Основных вопросов два. Когда оно начнется и на каком направлении. Поэтому уместно поговорить о Крыме, с которого все началось в 2014 году. И именно там все может и закончиться.

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Стоит обратить внимание и на недавнее заявление руководителя ГУР МО генерал-майора Кирилла Буданова о том, что ВСУ войдут в оккупированный Крым весной 2023 года. Если учесть последние случаи «бавовны» на территории полуострова, в частности в Севастополе, а также факты перебазирования части российских кораблей в РФ (по информации заместителя Буданова Вадима Скибицкого), жизнь в Крыму уже никогда не будет такой, какой она была, начиная с аннексии 2014 года. Поэтому не лишним будет очертить основные сценарии вероятного развития событий относительно дальнейшей судьбы и статуса украинского Крыма.

Сценарий № 1. Возвращение.

Данный сценарий предусматривает освобождение всей территории Крыма от российских оккупантов и возвращение Украины на полуостров. Это наиболее желательный сценарий для нашего государства.

Во-первых, его реализация покажет значительное преимущество ВСУ над армией России.

Во-вторых, Крым — самый большой символ для Путина в его потугах восстановить «имперское величие». Потеря данного символа будет способствовать дискредитации всего путинского режима на рынке российского внутреннего потребителя. Режим можно будет характеризовать как неуклюжий и неэффективный, неспособный удерживать отдельные территории и в целом защищать Россию.

Возвращение Крыма в Украину может развиваться тремя наиболее вероятными путями.

Первый — это условно «херсонский сценарий», при котором Россия уходит из Крыма, чтобы после атаковать полуостров ракетами, дронами и кораблями, уничтожая как инфраструктуру и дома, так и жителей полуострова.

Крым — самый большой символ для Путина в его потугах восстановить « имперское величие»

Второй — затяжные бои за Крым. Этот путь является более вероятным, потому что на сегодня мы не можем говорить, что Путин и его окружение готовы отдать Крым без боя. Поэтому Крым может быть разделен, пока шаг за шагом украинская армия не освободит каждый населенный пункт. Однако, не стоит исключать и возможности асимметричной стратегии, задействованной ВСУ при деоккупации Крыма, при которой Россия вынуждена будет либо капитулировать в Крыму, либо бежать с территории полуострова.

Третий путь предусматривает отстранение Путина от власти определенными группами внутри России с последующими переговорами таких групп с Украиной и добровольный отказ россиян от Крыма взамен на снятие санкций с РФ.

Сейчас реализацию сценария «Возвращение» в краткосрочной перспективе можно характеризовать как среднюю по причине того, что для освобождения Крыма ВСУ должны отрезать сухопутный коридор для российской армии, которая уже год готовится к обороне на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Как бы мы ни относились к врагу, но должны понимать, что он готовится и без боя не сдаст ни сухопутный коридор, ни сам Крым.

Сценарий № 2. Особый статус.

Данный сценарий может быть реализован при следующих условиях.

Во-первых, Украина осуществит весьма эффективное контрнаступление на материковых оккупированных территориях и выйдет на границу с Крымом. При таких условиях, международное сообщество может склонять официальный Киев к варианту предоставления Крыму определенного особого статуса под защитой или протекторатом нескольких стран и международных организаций.

Во-вторых, условный особый статус Крыма может стать результатом затяжных боев со значительными жертвами и разрушениями, когда в войне не видно непосредственного победителя. Тогда международное сообщество может склонять как Украину, так и Россию к отсрочке окончательного решения вопроса сроком на 10−20 лет. Весь этот период Крым будет находиться под защитой ряда государств, которые будут отвечать за восстановление полуострова и его безопасность.

Среди всех стран наиболее заинтересованной в реализации сценария «Особый статус» может быть Турция. Также можем говорить об интересе США, ведь официальный Вашингтон получит и свою долю дивидендов в стратегически важном регионе Черного моря.

Наименее выгоден данный сценарий для путинской России по причине того, что он будет рассматриваться россиянами как поражение диктатора в его войне против Украины.

В краткосрочной перспективе реализацию такого сценария можно характеризовать как низкую. Однако в долгосрочной — как высокую.

Сценарий № 3. Неопределенность.

Данный сценарий не предусматривает победы ни одной из воюющих сторон. Неопределенность — это затяжные боевые действия с большим количеством жертв, значительными разрушениями, войной не только на суше, но и на море. При данном сценарии мы можем говорить о высокой вероятности уничтожения Крымского моста, а также росте риска использования агрессором тактического ядерного оружия. Важным фактором может стать и формирование мощного партизанского движения, в частности среди крымских татар, которые усилят позиции ВСУ. Кроме того, следует учитывать и то, что отвоеванные Украиной ключевые населенные пункты Крыма, в частности порты, могут со временем возвращаться к оккупанту, а затем снова к Украине.

Сценарий «Неопределенность» может длиться несколько лет. Чем дольше он продлится, тем больше вероятность значительного ослабления, а также полного уничтожения Украиной Черноморского флота РФ. По меньшей мере, при данном сценарии Москва уже не будет иметь монополии на Черное море вокруг Крыма, а Украина получает шанс вернуть не только контроль над Черным морем, но и Азовским, которое сейчас полностью оккупировано агрессором. Кроме того, чем дольше продлится «Неопределенность», тем больше вероятность привлечения Турции в качестве посредника, а следовательно, и основные выгоды может получить именно Анкара, а не Киев или Москва.

На сегодня реализацию данного сценария можно характеризовать как выше средней.

Сценарий № 4. Дальнейшая оккупация.

При данном сценарии Крым остается находиться под незаконной властью страны-агрессора. Трудно сказать, сколько может продолжаться продолжение аннексии, потому что сценарий «Дальнейшая оккупация» зависит от целого ряда факторов.

Во-первых, это желание и способность агрессора воевать за Крым до последнего россиянина. Как уже было сказано выше, Крым — это символ, краеугольный камень новой путинской империи. Сдача или проигрыш России в битве за Крым может вызвать «эффект домино», когда за освобождением украинского полуострова последует и освобождение других оккупированных Россией территорий. Прежде всего, речь идет о Приднестровье, а также Абхазии и Южной Осетии.

Во-вторых, Россия может прибегнуть к кулуарным переговорам с нашими союзниками, а также Китаем, чтобы те давили на Украину с целью подписания определенного мирного соглашения. Такое соглашение может предусматривать деоккупацию всех территорий Украины, кроме Крыма. Для придания ситуации определенной легитимности, Россия согласится провести референдум с привлечением международных участников и наблюдателей. И если международное сообщество признает легитимность такого референдума, оно будет настаивать на том, чтобы и Украина согласилась с результатами волеизъявления жителей оккупированного Крыма.

В-третьих, Кремль будет давить на экономические и торговые рычаги влияния, которые сейчас у него еще остаются. Так, можем говорить о «зерновом соглашении», которое Россия имеет все шансы заблокировать, чем вызовет недовольство наших партнеров, а затем партнеры будут иметь определенные претензии не к России, а именно к Украине. Если так произойдет, мы должны оставаться непоколебимыми в собственной позиции возвращения Крыма, потому что если поддаться на очередной шантаж Москвы, можем потерять все, за что сегодня воюем.

Сейчас реализацию данного сценария можно характеризовать как среднюю по той причине, что Запад устал от Путина и не желает, чтобы тот получил хотя бы какую-то победу. Кроме того, следует помнить, что ВСУ уничтожили миф о «второй армии мира», а потому имеют все шансы уничтожить и миф о «Севастополь — город русских моряков».

Какой из сценариев может стать нашей действительностью, мы поймем уже в ближайшие месяцы. Но то, что Крым не обойдет война, — факт, с которым трудно спорить.

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