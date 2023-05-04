Почему смерть от кровотечения из конечности — позор для системы здравоохранения? 4 мая, 17:09 NV Премиум

День остановки кровотечений — Stop the Bleed Day — основали в США, оценив, сколько жизней можно было спасти, если бы гражданские умели останавливать кровотечение так же умело, как и военные

Какой бывает смерть? Через призму человека, который около 10 лет налаживает процессы оказания домедицинской и экстренной помощи в различных военных подразделениях и гражданских организациях, смерть бывает двух видов: та, которую можно предотвратить, и смерть неизбежная.

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Что такое неизбежность смерти? Это когда все меры, которые были приняты для защиты от травмы, провалились, а сама травма — несовместима с жизнью. Приведу военный пример. Вооруженные силы тренировали солдата. Минобороны или волонтеры обеспечили его средствами личной защиты: бронежилетом, каской, очками, обувью и так далее. Командир внимательно планировал операцию. Но во время ее проведения вражеский снайпер попал защитнику в голову. Это трагедия. К большому сожалению, так бывает, и это цена, которую мы платим за свободу, безопасность, суверенитет, независимость, свободу.

Теперь о смерти, которую можно предотвратить. Представьте того самого бойца из прошлого примера, но снайперская пуля попадает ему не в голову, а в ногу. Разрывая при этом артерию, из которой начинает фонтанировать кровь.

Извините за кровавость и драматизм ситуации (вполне реальной и, к сожалению, обыденной), но объяснить, что именно я имею в виду, невозможно, не называя вещей своими именами.

Не существует условий, при которых ранение в ногу можно считать несовместимым с жизнью

Человек с простреленной ногой, на самом деле, не должен погибнуть. Не существует условий, при которых ранение в ногу можно считать несовместимым с жизнью.

Лучшим аргументом в пользу моих слов будут тысячи людей, которые живут вообще без ноги или руки — это безусловно влияет на качество жизни, но не на жизнь как таковую!

Именно поэтому мы считаем смерть солдата с простреленной ногой такой, которую можно было бы предотвратить. Предотвратить, если принять простые меры, к которым надо подготовиться заранее. Эти меры и называются оказанием первой помощи, они же — навыки тактической медицины.

Один из моих учителей говорил, что кровь у всех одного цвета, и это правда. Не только у представителей разных религий и рас, но и у людей, травмированных при разных обстоятельствах. Пятна на моих кроссовках после того, как я спас жертву вооруженного нападения возле ресторана в Одессе, были такими же, как кровь водителя разбитой машины, которому мы помогали на трассе.

Раненые военные, травмированный на производстве электрик, сбитый пешеход и ограбленный предприниматель одинаково теряют кровь. А те, кто спасает их, используют одинаковые навыки.

В 2014 году, как рассказывал мне один генерал, он услышал слово «турникет» и подумал, что кто-то ругается. Сейчас на качественные турникеты собирают деньги артисты, тату-мастера и баристы, а чуть ли не каждый боец ТрО имеет один на разгрузке, а второй — в аптечке.

Армия изменилась. А изменились ли мы?

В стране, где около 3000 человек ежегодно погибают в ДТП, тысячи получают производственные травмы. В стране, которая является самой заминированной страной мира, и трудно найти человека, который любил бы звук мопеда. Знаем ли мы достаточно о том, как оказать помощь вдали от фронта, в обычной гражданской ситуации? Лучше вам не проверять.

В этом году 25 мая в Украине вероятно впервые будут отмечать День остановки кровотечений.

День остановки кровотечений — Stop the Bleed Day — основали в США, оценив, сколько жизней можно было спасти, если бы гражданские умели останавливать кровотечение так же ловко, как военные. Со временем его подхватили и в других странах.

Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь внимание к проблеме, чтобы хотя бы в мае, хотя бы в этот день как можно большее количество людей задумались, владеют ли они теми простыми навыками, которые достаточно просто спасают жизни, и если нет — изменили это.

Откровенно, в целом я довольно скептически отношусь к акциям по повышению осведомленности. Акции прямого действия кажутся мне более целесообразными. Но данное дело — другое. Человек, от которого зависит ваша готовность спасти жизнь, — это только вы.

Пожалуйста, научитесь.

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