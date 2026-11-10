Крокодилий апокалипсис

Глядя на фотографии крокодилов и уродливых интерьеров подозреваемых в хищении средств на защиту энергообъектов Киевской области, которые опубликовал Стерненко, я придумал термин «зомби-коррупция».

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Это когда крадут уже за гранью сознания, вопреки здравому смыслу, не считаясь ни с какими последствиями.

Понимали ли все эти крокодиловые воры, что их воровство раскроется? Очевидно, должны были догадываться. Ведь когда крадешь настолько безмерно, что не остается ни саркофагов, ни защитных сооружений, — это ведь станет очевидно после первых же обстрелов.

Это станет понятно после первых обстрелов

Понимали ли должностные лица, отвечавшие за это направление, что кража вскроется? Очевидно, понимали. Ведь опыт за годы войны уже есть. Все знают, что осенью по этим объектам будут нанесены удары, и если их не защитить — последствия будут плачевными.

Да, они всё понимали. И всё равно воровали. Воровали как зомби, на автомате, не думая ни о разрушительных последствиях такого воровства, ни о том, что всё это вскроется после первых прилётов, что разразится скандал и наступят последствия.

Тем временем молодой талант Николай Калашник, возглавлявший Киевскую ОГА — орган, ответственный за этот зомби-крокодиловый апокалипсис, — пошел на повышение в Кабмин. Он занимает должность министра восстановления. И даже слов нет, чтобы всё это комментировать.

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Текст опубликован с разрешения автора