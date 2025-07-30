Конец врага приближается

Не верю официальной статистике РФ и вам не советую. По официальным отчетам Кремля, экономика РФ демонстрирует удивительную устойчивость. Однако анализ косвенных показателей, открытых источников и настроений в обществе рисует совсем другую картину — картину глубокого структурного кризиса, которую маскируют манипулятивной статистикой и пропагандой.

Ключевые тезисы

1. ВВП. Рост на бумаге, рецессия в реальности. Официально прогнозируется рост ВВП на 1,5% в 2025 году. Однако, по данным Peterson Institute for International Economics, уже в первом квартале 2025 года зафиксировано сокращение экономики на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, что является техническим признаком рецессии.

Формируется «двухскоростная экономика»: оборонно-промышленный комплекс (ВПК) растет за счет бюджетных вливаний, тогда как гражданские секторы стагнируют, лишенные ресурсов и кадров.

Это пропасть между Росстатом и реальностью в холодильнике

2. Инфляция. Это пропасть между Росстатом и реальностью в холодильнике. Официальная инфляция держится на уровне 9−10%. Независимые же финансовые аналитики оценивают реальный рост цен в 13−14%, а некоторые обзоры указывают на цифры, близкие к 20%. В соцсетях люди жалуются на заоблачные цены: говядина по 700−800 рублей, свинина — 500−600, а овощи и фрукты подорожали на 15−20%.

3. Бюджетный кризис. Деньги на войну заканчиваются. К маю 2025 года дефицит федерального бюджета достиг 3,4 трлн рублей — это почти 90% от всего пересмотренного годового плана. Причина — падение нефтегазовых доходов на 14% и одновременный рост расходов на 21%.

Кремль сжигает остатки Фонда национального благосостояния (ликвидная часть которого уже менее 3% ВВП) и заставляет госбанки финансировать дефицит, что создает риск полномасштабного банковского кризиса.

4. Промышленная деградация: «Импортозамещение» как фикция. Яркий пример — новый автомобиль Lada Iskra. Несмотря на заявления о 90% локализации, анализ показывает, что это конструктор из китайских, японских и остатков французских компонентов.

Вместо технологического суверенитета Россия получает тотальную зависимость от Китая и структурную архаизацию гражданских отраслей.

5. Социальное направление. Скрытая безработица и дефицит. Официальная статистика рапортует о рекордно низкой безработице, но в сети россияне массово ищут, куда жаловаться на задержки зарплат и как оформить отпуск за свой счет. Это признаки скрытой безработицы.

Самый болезненный удар по населению — дефицит лекарств. По данным опросов, треть россиян (33%) не может купить необходимые препараты.

6. Регионы. «Оптимизация» бедности. Федеральный центр заставляет дотационные регионы демонстрировать финансовую дисциплину.

Как следствие, они сокращают дефицит бюджета, но не за счет роста доходов, а путем урезания инвестиционных программ.

Например, в Дагестане дефицит сократили на 8,6 млрд рублей, урезав инвестиции на 7,2 млрд. Кроме того, правительство планирует сократить перечень моногородов, которые получают поддержку, с 321 до 218, фактически, бросая сотни тысяч людей на произвол судьбы.

7. Обвал в гражданских секторах: от добычи до авто и недвижимости. Промышленность и добыча. Рост промышленности замедляется, а добыча полезных ископаемых упала на 2,4%.

Больше всего страдают гражданские отрасли: производство автомобилей сократилось на 14% (апрель 2025 к апрелю 2024), экскаваторов — на 48,6%, а титановых изделий — на 45%.

Добыча нефти за 5 месяцев 2025 года снизилась на 3,5%, а газа — на 3,4%.

Падение доходов от экспорта. Доходы от продажи нефти и газа в июне 2025 года упали на 33,7% по сравнению с прошлым годом.

Всего во втором квартале 2025 года доходы от ископаемого топлива упали на 18% в годовом исчислении — это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения.

8. Коллапс потребительских рынков. Продажи новых легковых автомобилей в мае упали на 27,5%, а за первый квартал — на 27%. Продажи жилья в новостройках за первое полугодие 2025 года обвалились на 26%. Рынок ипотеки переживает шок: в июне выдача кредитов упала на 66% по сравнению с прошлым годом, а за полгода сократилась вдвое.

Потребительские настроения. Доверие к экономике резко снизилось в ключевых секторах: производстве, строительстве, торговле и логистике. Инфляционные ожидания населения остаются на высоком уровне 14%, что свидетельствует о недоверии к заявлениям властей о стабильности.

Выводы и прогноз до конца 2025 года

Российская экономика вошла в фазу «управляемой деградации».

Система уже потеряла запас прочности и держится на остатках резервов, ручном управлении и репрессивном аппарате.

Наиболее вероятный сценарий до конца 2025 года: дальнейшее медленное сползание в рецессию, скрытое манипулятивной статистикой. Уровень жизни населения будет падать, но система будет сохранять управляемость. Кремль продолжит выкачивать ресурсы из гражданской экономики и населения для финансирования войны.

Потенциальные «точки взлома»:

1. Фискальный обрыв. Резкое падение цен на нефть или ужесточение санкций против «теневого флота» может привести к коллапсу бюджета.

Исчерпание Фонда национального благосостояния заставит правительство включить «печатный станок», что спровоцирует гиперинфляцию.

2. Социальный взрыв. Хотя маловероятен в краткосрочной перспективе, риск его возрастает.

Коллапс коммунальных систем зимой, массовые невыплаты зарплат или дефицит товаров первой необходимости могут спровоцировать одновременные локальные протесты в депрессивных регионах, которые силовикам будет трудно контролировать.

Предел прочности российской экономики определяется не столько цифрами ВВП, сколько способностью Кремля финансировать войну, не доводя население до предела выживания. И этот предел приближается.

Вот такая реальная картинка.

Так что, держим строй. Конец врага приближается.

