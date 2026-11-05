Навроцкий против Туска. Что происходит на самом деле в Польше

Наблюдая за событиями вокруг Конституционного трибунала в Варшаве, я все чаще задаюсь вопросом: не получил ли Дональд Туск именно ту реакцию польских правых, на которую рассчитывал?

Ведь Туск достаточно опытный политик, чтобы понимать, как отреагирует оппозиция на попытку сменить руководство Трибунала. Было очевидно, что Качиньский начнет свистать всех наверх, правые выйдут на протесты, а президент Навроцкий вмешается в конфликт.

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И они действительно сделали все по списку. Качиньский появился у Трибунала, Навроцкий прервал заграничную поездку, вернулся в Варшаву, лично вмешался в события и собрал лидеров парламентских сил на консультации. Среди них были представители ПиС, и Менцен с Босаком, и Гжегож Браун.

В результате мы увидели то, чего до недавнего времени было трудно достичь даже самым правым политикам. Они оказались рядом, выступая против общего противника.

Этого недавно было трудно достичь даже самым правым политикам

А теперь вспомним, что еще 7 марта Туск заявил, что на парламентских выборах 2027 против него будут выступать три Конфедерации. Под третьей он имел в виду ПиС, которая, по его мнению, все больше приближается к радикальному правому крылу. То есть, Туск уже давно пытается представить Качиньского, Менцена, Босака и Брауна как части одного политического лагеря. И события у Трибунала дали ему отличный материал для такой аргументации. Вот 3 ноября, премьер уже прямо обратил внимание на общие фотографии Качиньского и Брауна. Причем сделал это в контексте разговора о российских влияниях и опасности дестабилизации Польши.

Пожалуй, именно это будет постепенно становиться одной из главных тем избирательной кампании. Не столько спор о налогах, экономике или результатах работы правительства, сколько вопрос, кому поляки готовы доверить государство. Проевропейская коалиция Туска или антипольские пророссийские силы.

Для части избирателей Браун остается неприемлемым из-за его антисемитских высказываний, антиукраинских позиций и отношения к России. Поэтому политическое сближение с ним может создавать репутационные проблемы для более умеренного правого крыла.

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Однако мы не знаем наверняка, сознательно ли Туск спровоцировал именно такую реакцию. Тем более, не стоит автоматически приписывать премьеру все решения судей Трибунала. Хотя он вполне может использовать последствия кризиса в своей политической стратегии.

Но есть и другая сторона медали. Пока Туск пытается представить правое крыло единым лагерем, Навроцкий старается стать политиком, способным этот лагерь объединить. Его поведение в последние дни было довольно показательным. Президент прервал поездку в Сенегал, развернув самолет над Севильей, вмешался в конфликт и стал собирать вокруг себя политических лидеров. Это образ решительного руководителя, который не ждет, пока другие договорятся, а сам берет инициативу. И именно такой образ Навроцкий, похоже, пытается закрепить за собой.

Причем его стремление координировать правое крыло возникло давно. Еще до кризиса вокруг Трибунала польские медиа сообщали о попытках президентской среды организовать общий правый блок на выборах в Сенат 2027 года, включая партию Брауна.

Для Качиньского это тревожный сигнал, ведь он десятилетиями строил ПиС как главную силу польского правого крыла, а теперь рядом появляется президент, который может вести переговоры с теми политическими средами, с которыми самому Качиньскому договариваться неудобно.

У Навроцкого президентский мандат, но не имеет собственной партии. Качиньский имеет партийную организацию, но уже не может единолично определять позицию всего правого лагеря. Тем не менее, собрать политиков на консультации еще не значит их объединить.

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Примечательно, что после встречи с президентом Менцен и Босак предложили собственный план перезапуска Конституционного трибунала, одновременно критикуя и Туска, и Качиньского. Конфедерация не собирается просто становиться младшим партнёром ПиС.

Да и сам Навроцкий пока больше демонстрирует политическую решимость, чем способность достигать конкретных договоренностей. Даже сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности, которое планировалось еще до кризиса, президент использовал для острой публичной критики Туска. Но президентские заявления сами собой не меняют ни состава парламентского большинства, ни правовой ситуации вокруг Трибунала.

Давайте еще раз. Туску для его политической стратегии совсем не обязательно, чтобы правое крыло действительно объединилось. Достаточно, чтобы избиратели стали воспринимать ее как один лагерь, ответственный за пророссийские взгляды Брауна.

А вот у Навроцкого все посложнее. Ему необходимо добиться реальных договоренностей между политиками, каждый из которых имеет свои амбиции, избирателей и претензии на лидерство.

Причем такая игра тоже опасна для Туска. Ведь постоянно демонстрируя Брауна как часть большого правого лагеря, он может не только дискредитировать потенциальных партнеров, но и постепенно способствовать политической нормализации самого Брауна.

Поэтому я пока не спешил бы называть события у Трибунала победой или поражением кого-то одного. Мы наблюдаем более сложный процесс, при котором борьба за контроль над конституционным учреждением все больше переплетается с борьбой за будущую конфигурацию польской политики.

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Туск может быть заинтересован в том, чтобы всё правое крыло ассоциировалось с Брауном. Навроцкий, похоже, хочет стать тем, кто сможет этот правый лагерь собрать. А Качиньский должен решить, готов ли он делиться политическим лидерством. И именно от того, как будут развиваться эти противоречия, будет зависеть не только будущее польских правых, но и характер политической борьбы накануне выборов 2027 года.