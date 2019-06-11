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Кризис в Молдове. Почему Украина должна помочь
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Богдан Яременко

Экс-генконсул Украины в Стамбуле, глава правления "Майдан закордонних справ", член партии "Укроп"

Кризис в Молдове. Почему Украина должна помочь

Сегодня, 10:25
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Ситуация может привести или к хаотизации соседа, или к усилению влияния России. Ни того, ни другого нам не нужно

Україні потрібна більш активна позиція у врегулюванні кризи в Молдові.

Формальна реакція, заява МЗС — є. Її варто підтримати. Є рішення РНБОУ про певну підготовку на власній території. Тобто перехідний період передачі влади — цікаво, що він розпочався не перед інаугурацією, а після — не завадив Україні проявити себе.

Та йдеться про сусідню країну, де розвиток нинішньої кризи може призвести чи до хаотизації Молдови, чи до посилення впливу Росії. Ні того, ні того Україні не потрібно апріорі.

Подальше загострення внутрішньополітичного життя в Молдові - це продовження оточення України поясом нестабільності. Посилення російського впливу — той самий результат. Наслідком буде ситуація, при якій Україна буде змушена надовго розпорошувати і так невражаючі оборонні та безпекові ресурси, щоб перекрити усі напрямки загрози.

Діяти швидко і рішуче сьогодні - це заощадити гроші завтра

Це вказує на необхідність діяти більш рішуче і наполегливо.

Зокрема, безпекові приготування мають підкреслити нашу готовність, в разі звернення, прийти на допомогу Молдові. Кнутом має бути план економічного, політичного та військового реагування на випадок зміни Молдовою курсу на інтеграцію в ЄС і співробітництво з НАТО.

Політичні приготування (в умовах відсутності посла) повинні включати відрядження до сусідньої держави спеціального уповноваженого президента України з мандатом на консультації з усіма сторонами протистояння, а також усіма зовнішніми партнерами з метою врегулювання ситуації і пошуку політичного розв’язку кризи.

Надання території України та медіація переговорів — це недостатній мінімум можливих пропозицій з боку України. А діяти швидко і рішуче сьогодні - це заощадити гроші завтра.

Текст опубліковано з дозволу автора

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Теги:   МИД Украины Молдова

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