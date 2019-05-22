Кризис в Австрии. Как Путин управляет Европой Сегодня, 19:42 1083 Цей матеріал також доступний українською

Кризис в Австрии — это сигнал тревоги для всех европейских лидеров

В Европе надвигающиеся выборы в Европарламент уже давно рассматриваются как наибольшее столкновение между популизмом и демократическими партиями Европы. Коллапс правительства Австрии доказал, насколько высоки ставки. Теперь каждый европейский демократ, вне зависимости от того левый он, правый или центрист, должен задаться вопросом — вовремя ли был раскрыт настоящий масштаб политической, моральной и материальной коррупции европейских ультраправых партий, как это произошло в Австрии.

С 2017 года Австрия управлялась коалицией, состоящей из Австрийской народной партии (дублирующей список Себастьяна Курца, лидера партии и нынешнего канцлера) и Австрийской партией свободы (АПС), основанной бывшими офицерами СС в 1950 году. Видео, опубликованное двумя ведущими новостными изданиями Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung, раскололо коалицию и инициировало новые выборы в сентябре.

Речь идет об ошеломляющем ролике, как пьяный вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер АПС, обещает правительственные контракты женщине, представившейся племянницей российского олигарха. В обмен на покупку самой популярной газеты Австрии Kronen Zeitung и переведение её на сторону АПС, он предложил помощь в заключении контрактов на строительство дорог в Австрии по раздутым ценам. Но коррумпированность Штрахе не заключалась лишь в его предложении атаковать Kronen Zeitung. По его словам, настоящая цель АПС — достичь в Австрии того же, чего достиг венгерский премьер-министр Виктор Орбан у себя в стране: превратить медиа в угодливых сторонников своей партии.

Коррумпированность популистов и подчиненность интересам России стали очевидны

Охотное желание Курца передать контроль над министерствами обороны и внутренних дел АПС во время формирования коалиции, свидетельствует о том, насколько беспечными были европейские лидеры перед лицом нагромождающихся доказательств того, что европейские ультраправые партии представляют интересы президента России Владимира Путина. О пророссийских действиях АПС и связях Штрахе с экстремистским идентитарианским движением было хорошо известно, когда Курц заключал сделку с АПС. Однако, удивительно, что Курц просто закрыл глаза и передал контроль над самыми важными министерствами страны именно АПС.

Должно быть эта слепота потребовала множества усилий, так как одним из первых действий АПС после обретения контроля над министерством внутренних дел, стало проведение масштабной проверки служб безопасности Австрии, которые уже долгое время собирают информацию о неонацистах и пророссийских организациях. С тех пор другие спецслужбы стран — членов ЕС избегают делиться информацией с австрийцами из-за боязни утечки информации в руки Кремля.

Политика Австрии в хаосе и её партнеры в Европе больше не могут доверять её правительству. Похожее нарушение доверия произошло и в отношении Италии, из-за вмешательства ультраправой партии «Лига Севера» в правительственные вопросы, одним из лидеров которой является заместитель премьер-министра Италии Матео Сальвини. После объединения в коалицию с «Движением пяти звезд» (и получение контроля над министерством внутренних дел), Сальвини стал лучшим игроком Путина в Европе, атакуя санкции против России, введенные за их нападение на Украину и защиту нелегальной оккупации и аннексии Крыма. Как и в Австрии, западные спецслужбы настороженно следят за Римом.

Эти партии не одиноки. Европейцам давно известно, что ультраправая партия Марин Ле Пен (переименованная в Национальное объединение в 2018 году, в попытке скрыть прошлое) в прошлом брала взаймы у российского государственного банка. Британцы расследуют роль российского финансирования кампаний за выход из ЕС, что позволяет предположить, что после Brexit влияние России в Великобритании существенно возрастет. Ирония заключается в том, что именно правительство, возглавляемое консерваторами, которые больше всего противостояли попыткам России разрушить Евросоюз и отдельные европейские государства, имеют ещё больше проблем после Brexit.

Brexit, в конце концов, такой же кремлевский проект, как и любой другой. Путин хочет разделить европейцев, и в Великобритании Brexit преуспел в этом как никто другой со времен дебатов о «Хлебных законах» почти 200 лет назад. Путин хочет, чтобы Евросоюз разделился, и Brexit создал в нем наибольшую трещину за всю историю блока. Путин хочет посеять сомнение в легитимности традиционных источников новостей; медиа, поддерживающие Brexit, постоянно выдают ложь за истину и подают такие респектабельные газеты как Financial Times в качестве элитистов и врагов народа.

Кризис в Австрии — это сигнал тревоги для всех европейских лидеров и граждан. Коррумпированность популистов и подчиненность интересам России стали очевидны. На этой неделе, на выборах в Европарламент, европейские избиратели смогут продемонстрировать, что они видят план против их стран и Евросоюза насквозь и могут развернуть популистскую пятую колонну там, где это имеет значение: в избирательной урне.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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