Критическая фаза войны. «Как там наши?» 1 июня, 17:27 Цей матеріал також доступний українською

Сегодня 1 июня, но многие из нас чувствуют это как 24 февраля. «Как там наши?» — главный вопрос, который постоянно в фокусе

Так же, где бы каждый из нас ни находился, мысленно мы находимся на Харьковщине, Луганщине, Донеччине, сердцем и мыслями мы с Херсонщиной, Николаевщиной, Запорожьем и Крымом.

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«Как там наши?» — главный вопрос, который постоянно в фокусе. И те, кто героически защищает Украину от русского нашествия. И те, кто, к сожалению, пока в плену или на временно захваченных врагом территориях.

Битва за Донбасс и другие наши территории продолжается, и впереди у нас — деоккупация всех наших земель в соответствии с международно признанными границами Украины. Впереди тяжелые этапы освобождения из плена наших ребят. Возвращение принудительно вывезенных в Россию граждан Украины.

Над этим работаем все мы вместе — президент Украины, офис президента, члены правительства, наши дипломаты, разведка, военное командование и военные на местах. Это непростой путь. Но мы его пройдем.

Уже долгий период усилия Минобороны максимально сконцентрированы на том, чтобы потребности сил обороны Украины воспринимались как «наши» во всей Европе, и не только в ней.

В воскресенье я имел честь обратиться в Парламентскую ассамблею НАТО и принять участие в дискуссии. Кроме уже традиционных акцентов на том, что Украина нуждается в тяжелом оружии, быстро и в достаточном количестве, я предложил членам Ассамблеи, которые в то же время представляют парламенты своих стран, принять во внимание три вещи.

Первое. Действия российских властей носят откровенно преступный террористический характер. Кремль совершает преступление геноцида против украинского народа. При этом пытается терроризировать мир угрозой глобального продовольственного кризиса. Это государственный терроризм, который так и должен быть оценен в каждой стране свободного мира. С соответствующими последствиями для преступников.

Действия российской власти носят откровенно преступный террористический характер

Второе. Россия инвестирует колоссальные ресурсы в ложь, спекулируя на проблемах, которые сама и создает. Я призвал переговорщиков к лидерству в разъяснении своим гражданам того, что делает кремлевский режим с Европой. Разговоры об «усталости» от Украины и войны, которые пытаются искусственно раздувать российские вожди, и объективные осложнения исчезнут только тогда, когда будет устранена причина — российская агрессия.

Третье. Нет никакого смысла подталкивать Украину к решениям, суть которых сводится к сдаче собственной территории, чтобы временно унять Москву. Это ведь только увеличит аппетиты агрессора. Кроме этого, подобные шаги не воспримут ни украинские власти, ни украинский народ. Если кто-то думает таким образом прекратить войну, получит прямо противоположный результат. Война придет прямо на границы НАТО и ЕС. В эфирах российские пропагандисты, напрямую контролируемые Кремлем, уже прямо говорят, что пора России «демилитаризировать» не только Украину, но и весь Североатлантический альянс. То есть мы слышим прямые угрозы безопасности всего мира. Будут миллионы новых беженцев и сотни миллиардов новых убытков для Европы.

В итоговой декларации в поддержку Украины, среди прочего, Ассамблея отметила столь важные тезисы.

С одной стороны, признано, что агрессией против Украины Россия не только стремится разгромить украинскую демократию, но и запугать другие суверенные и демократические страны и, соответственно, подорвать ценности, основополагающие для НАТО и всего демократического, цивилизованного и мирного мира.

С другой стороны, члены Ассамблеи констатировали, что действия Москвы создали новую стратегическую реальность, и союзники и партнеры по Альянсу должны немедленно найти ответы, в том числе — на длительную перспективу.

В этом контексте чрезвычайно важным будет саммит НАТО в Мадриде, где ожидается одобрение Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Я обратил внимание членов ПА НАТО, что эта концепция будет изначально слабой, если в ней не будет четкого места для Украины в международно признанных границах. В частности, это может поощрить других актеров, рассматривающих вооруженную агрессию против независимого государства как способ достижения своих целей.

В конце месяца мы увидим результат. Пока мы продолжаем интенсивный диалог с партнерами на двустороннем уровне.

31 мая имел очень содержательный разговор с большим другом Украины — министром обороны США Ллойдом Остином ІІІ. Ожидаем в ближайшее время новую порцию хороших новостей благодаря выдающемуся лидерству Соединенных Штатов в поддержке украинской борьбы с российским нашествием.

Также я говорил с моей коллегой — министром обороны Канады Анитой Ананд. Я очень высоко оцениваю усилия госпожи министерши во всем, что она делает для Украины. С Канадой у нас особые отношения, мы чувствуем подлинную поддержку.

До этого общался с министром обороны Португалии профессором Хеленой Карейрас. Мы очень ценим поддержку Лиссабона за конкретные и нужные шаги, которые повысят наши способности сопротивляться Кремлю. Сегодня ожидаем хорошие новости из Польши.

Всего в мае было 30 официальных международных мероприятий, не считая десятков рабочих контактов. Ключевым событием в мае было второе заседание Координационно-совещательной группы помощи Украине в формате «Рамштайн», через две недели мы будем обсуждать прогресс на третьей встрече.

Результаты этого общения уже работают на фронте или едут в Украину.

Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту.

Впрочем, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно победит.

Текст опубликован с разрешения автора

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