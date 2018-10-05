Крис Доусон

Трамп признался, что в жизни не пил пива, Намибия отдаст все земли чернокожим, а Борис Джонсон готовится стать британским премьер-министром
Насколько долго россияне готовы терпеть войны вместо собственного процветания?
В преддверии президентских выборов в стране нас пугают реваншем. Но опасаться его нужно уже сейчас — ползучая контрреволюция ежедневно отвоевывает свои позиции
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
В преддверии президентских выборов в стране нас пугают реваншем. Но опасаться его нужно уже сейчас — ползучая контрреволюция ежедневно отвоевывает свои позиции
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