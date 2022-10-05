Главный урок банкротства криптобанка Celsius 5 октября, 09:12

Этим летом в мире криптоактивов произошло несколько потрясений. Сразу три крупных финансовых института, работавших с криптоактивами, объявили о банкротстве

Першим і найбільш знаковим виявилося банкрутство по факту криптобанку Celsius Network. Історія дуже показова для розуміння суті ринку та його акутальних викликів.

Celsius Network був заснований у 2017 році і позиціонував себе як банк для криптокористувачів. Клієнти могли вносити криптоактиви на рахунок, отримувати відсотки з таких депозитів або брати кредити. При чому відсотки обіцяли чималі - аж до 18% на певні криптоактиви.

Видео дня

Все йшло добре, в якийсь момент компанія повідомляла, що управляє активами на суму еквівалентну $25 млрд, а в жовтні 2021 року навіть залучила нові рекордні для себе інвестиції від відомого фонду WestCap та другого за розміром пенсійного фонду Канади CDPQ. Останні ще більше підвищили довіру клієнтів до Celsius Network.

Фінансова казка закінчилася влітку 2022 року. Спочатку в червні компанія неочікувано призупинила видачу коштів клієнтам, а рівно за місяць в липні компанія подала заяву по главі 11 Кодексу США про банкрутство. З заповнених документів з’ясувалося, що Celsius Network має балансовий дефіцит у $1,19 млрд, при чому ліквідних коштів на рахунку компанії було лише $167 млн. Разом з цим, компанія нарахувала 100 тис кредиторів, виокремив 50 найбільших, а за місяць до того повідомляла про 1,7 млн клієнтів загалом, чиї криптоактиви могли «застрягти» в збанкрутілому криптобанку.

Історія дуже показова для розуміння суті ринку

Причиною такого падіння Celsius Network називають побудову бізнесу по типу фінансової піраміди, вкладення грошей клієнтів в ризикові активи, і звідси — надвелика чутливість до будь-яких проблем на крипторинку, останнім з яких в цьому кейсі став крах блокчейн-мережі Terra.

Загалом історія Celsius Network чимось нагадує всім відому історію краху американського інвестбанку Lehman Brothers у 2008-му. Але є одна суттєва відмінність: тоді як депозити клієнтів в банках застраховані, для кредиторів немає виробленої системи захисту на випадок краху криптоплатформ.

До того ж в США немає прецедентів використання кодексу про банкрутство та судових вироків в сфері криптоактивів, отже ніхто не може передбачити, як довго триватиме процес самого узгодження плану виходу з банкрутства.

Сама ж компанія вже натякнула більшості клієнтів, що буде розцінювати їх як незабезпечених кредиторів, а отже є цілком високий ризик, що черга до них дійде нескоро, а виплати можуть бути мізерними. Більше того, в мережі вже з’явилися чутки, що керівництво Celsius Network хоче перезапустити компанію та перетворити свій борг на нову криптовалюту.

Як буде розвиватися цей кейс і який прецедент банкрутства криптобанку буде створений ми ще довго будемо спостерігати наживо. Втім, один висновок зрозумілий вже зараз — кейс Celsius Network та інших криптофінансових компаній вочевидь актуалізують та прискорять питання чіткого регулювання сфери криптоактивів, а разом з ним — і захисту прав власників криптоактивів, як у розвинених країнах, так і у країнах, що розвиваються.

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди НВ

