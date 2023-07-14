Кремль считает Украину своей собственностью. А что же Запад 14 июля, 17:30 NV Премиум

Это большой стратегический вопрос

Опубликовано совместное заявление G7 по Украине. Это не гарантия безопасности по статье 5 НАТО. Это основа для переговоров о двусторонних договоренностях и договоренностях G7 с Украиной об оказании военной и экономической помощи, а также о неуказанных обязательствах в области безопасности для этой страны. Оно включает в себя обещание консультаций с Украиной в случае будущей вооруженной атаки России, что может обеспечить военную и другие формы поддержки. Со своей стороны, Украина в заявлении обязуется продолжать свои демократические и правовые преобразования, а также свои военные реформы. Примечательно, что в заявлении четко указано, что оно не заменяет членство в НАТО, а призвано помочь Украине, пока она идет к этой цели.

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Циники и здесь меня поправят. Мол, оно мало что дает помимо того, что уже делают страны G7. Но есть и другой способ взглянуть на это. Большой стратегический вопрос, с которым столкнулись НАТО, Большая семерка и США заключается в том, является ли Украина частью трансатлантической и европейской семьи и ее институтов или же она часть кремлевской сферы господства. Кремль считает Украину своей собственностью. Многие в Европе и США молчаливо (или открыто) соглашаются и ради этого готовы пойти на грязную сделку с Москвой.

К счастью, это не то, из чего исходят НАТО и G7. Формулировка коммюнике НАТО по Украине могла бы быть более жесткой, а заявление G7 не является гарантией безопасности. Но оба исходят из того, что Украина является частью европейской и трансатлантической семьи. Подробности о том, как и когда, пока не уточняются. Цель ясна: членство Украины в НАТО. Заявление Большой семерки может послужить опорой для Украины, пока она будет добиваться этого.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена

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